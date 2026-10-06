El CGE lanza una convocatoria de 30.000 euros para financiar proyectos sociales impulsados por enfermeras

Archivo - Imagen del presidente del CGE, Florentino Pérez Raya. - CGE - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería (CGE) y su ONG, Solidaridad Enfermera, han lanzado la primera convocatoria de ayudas para proyectos sociales, dotada con 30.000 euros y destinada a financiar tres iniciativas impulsadas por enfermeras, con un máximo de 10.000 euros por propuesta.

El plazo de presentación estará abierto desde este lunes, 6 de octubre, hasta el 30 de noviembre de 2026 y podrán participar enfermeras colegiadas en España que desarrollen un proyecto de acción social en una organización sin ánimo de lucro con un enfoque de enfermería social.

La vicepresidenta I del CGE, Natalia Rodríguez Novo, ha destacado que la convocatoria busca que "las entidades sin ánimo de lucro y las enfermeras unan esfuerzos en favor de una salud más equitativa y accesible para todas las personas", con especial atención a las situaciones de vulnerabilidad social.

"Es la ocasión perfecta para mostrar el alto compromiso social de las enfermeras, que se encuentran en una posición privilegiada para detectar necesidades, diseñar intervenciones efectivas y acompañar procesos de cambio social", ha señalado.

Los proyectos deberán estar enmarcados en el área de acción social y ejecutarse en España, con actuaciones dirigidas a colectivos en situación de vulnerabilidad, riesgo de exclusión o exclusión social. Asimismo, deberán contar con un enfoque de enfermería social y plantear actividades principalmente relacionadas con la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, la educación sanitaria, la educación para el desarrollo, el acompañamiento comunitario o la mejora del acceso a servicios sanitarios.

Por otro lado, la convocatoria señala cuatro aspectos que se valorarán positivamente a la hora de seleccionar los proyectos ganadores, que pasan por que las propuestas fomenten el apoyo entre iguales, con el objetivo de crear redes; que resulten innovadoras; que fomenten el enfoque de interseccionalidad; y que ya cuenten con aportación económica de la entidad solicitante en efectivo o valorizado, como recursos o espacios.

Las bases completas, documentación necesaria y el formulario web para presentar los proyectos se pueden consultar en la web de Solidaridad Enfermera. El plazo de envío de proyectos estará abierto hasta las 23.59 horas del 30 de noviembre de 2026.