El CGE lanza un curso para formar a enfermeras en divulgación científica y comunicación en redes sociales

Archivo - Sanitaria atendiendo a una paciente en la UCI. - TEMPURA/ISTOCK - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería (CGE), a través de su Instituto Superior de Formación Sanitaria (ISFOS), ha puesto en marcha el curso gratuito 'Divulgación y Comunicación Científica para Enfermería', dirigido a enfermeras que quieran mejorar sus habilidades comunicativas, dar visibilidad a la investigación que se desarrolla en la profesión y contribuir a combatir la desinformación sanitaria.

El curso cuenta con la colaboración de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) del Instituto Español de Investigación Enfermera del CGE.

Según explica el CGE, en un contexto en el que las redes sociales se han convertido en una de las principales vías de acceso a la información sobre salud, comunicar con rigor y de manera comprensible es fundamental. Por ello, esta iniciativa busca dotar a las enfermeras de recursos prácticos para trasladar el conocimiento científico a la sociedad, conectar con distintos públicos y reforzar su papel como referentes de salud.

"Las enfermeras tienen un conocimiento científico y una experiencia asistencial que merecen llegar mucho más lejos. No basta con investigar y generar evidencia: también es importante saber comunicarla para que ese conocimiento sea útil para las personas y contribuya a mejorar su salud", ha señalado la directora de ISFOS, Pilar Fernández.

"Desde ISFOS queremos ofrecer a las enfermeras herramientas que puedan aplicar en su día a día, tanto si desean iniciarse en la divulgación científica como si ya utilizan las redes sociales para compartir información sanitaria. Comunicar bien también es una forma de cuidar, porque permite acercar la ciencia a la ciudadanía y ayudarla a tomar decisiones informadas", ha añadido Fernández.

El programa, que cuenta con la colaboración del departamento de Comunicación del Consejo General del Enfermería, abordará los fundamentos de la divulgación científica, las claves para transformar la evidencia en mensajes claros y accesibles, la identificación y el tratamiento de la desinformación sanitaria, los principios éticos de la comunicación y la construcción de una identidad digital profesional. También incluirá contenidos sobre divulgación en redes sociales, periodismo científico y estrategias para acercar la ciencia al público general.

El enfermero de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) del CGE Héctor Nafría ha destacado la importancia de que las enfermeras se impliquen en esta tarea y compartan con la sociedad el conocimiento que generan.

"En este curso descubrirán cómo transformar el conocimiento científico en mensajes claros, atractivos y rigurosos. De la mano de profesionales expertos, aprenderán herramientas para comunicar ciencia, conectar con la ciudadanía y dar visibilidad a la investigación enfermera", ha sostenido.

Para Nafría, la divulgación constituye una oportunidad para reforzar la presencia de la Enfermería en el debate público sobre salud y mostrar el valor de la investigación que desarrolla la profesión. "Las enfermeras tenemos mucho que contar y la sociedad necesita escucharla. Investigamos, generamos conocimiento y estamos cerca de las personas. Ahora queremos que nuestra ciencia llegue más lejos. Porque no necesitamos miles de seguidores para divulgar, sólo tener algo importante que contar. Y las enfermeras tenemos mucho", ha subrayado.

El curso, que se desarrollara del 27 de octubre al 27 de noviembre de 2026, está dirigido a enfermeras, tiene una duración de diez horas y se realiza en modalidad 'online'.