El CGE pide formar a enfermeras sobre biosimilares para trasladar confianza y contribuir en su adherencia al tratamiento

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MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha pedido que se forme a las enfermeras sobre los biosimilares, tratamientos "más asequibles" para el Sistema Nacional de Salud y que son igual de eficaces que los medicamentos de referencia, para trasladar confianza a los pacientes y contribuir a su adherencia al tratamiento.

Los biosimilares son medicamentos altamente similares a sus productos biológicos de referencia en términos de estructura, calidad, seguridad, eficacia e inmunogenicidad y se consideran científicamente "intercambiables" con sus medicamentos de referencia. Su creciente disponibilidad ha demostrado mejorar el acceso a los pacientes a terapias biológicas y reducir la carga económica de los sistemas sanitarios, dado que son más baratos que los medicamentos de referencia.

Según una encuesta realizada por el Instituto Español de Investigación Enfermera del CGE, el 89 por ciento de las enfermeras están dispuestas a recibir información sobre estos tratamientos, y el 77,4 por ciento opina que esta formación es el primer paso para "mejorar la confianza en la eficacia y seguridad" de los biosimilares.

Los medicamentos biológicos o de referencia han mejorado notablemente el tratamientos de diversas enfermedades, pero con el aumento de las enfermedades crónicas y sus elevados costes, los sistemas sanitarios han promovido el desarrollo y la prescripción de biosimilares.

PROFESIONALES FORMADOS E INFORMADOS

Según el CGE, aunque haya evidencia científica que demuestra su eficacia y seguridad, existen percepciones erróneas y desconocimiento sobre la calidad y eficacia de estos tratamientos. Por ello, tener profesionales formados e informados sobre este ámbito es "fundamental", ya que tienen un "papel esencial" en la gestión de la medicación, la farmacovigilancia y la educación del paciente.

Tras analizar las respuestas, el 63,7 por ciento de los encuestados aseguraba tener conocimientos básicos sobre biosimilares, pero solo el 6 por ciento indicó tener conocimientos avanzados. El 14,2 por ciento afirmó tener acceso a formación en el ámbito laboral y únicamente el 9 por ciento comentó que la formación era impartida por especialistas de la industria farmacéutica.

Para el 52,9 por ciento de los enfermeros y las enfermeras, el principal beneficio de los biosimilares es la reducción de costes, y solo el 22,6 por ciento expresó plena confianza en su eficacia y seguridad. Asimismo, el 68,7 por ciento opinó que la barrera "más significativa" es la falta de conocimiento y experiencia.

De hecho, la confianza en la seguridad y eficacia de los biosimilares aumenta con la formación sobre los mismos y es mayor entre las enfermeras que trabajan con biosimilares en sus unidades.