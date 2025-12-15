El CGE responde a los sindicatos médicos y defiende el nivel formativo de las enfermeras

Archivo - Imagen del presidente del CGE, Florentino Pérez Raya. - CGE - Archivo

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha publicado un comunicado en defensa de la labor de las enfermeras ante las manifestaciones realizadas en los últimos días por representantes de sindicatos médicos sobre la reclamación del grupo A1, el nivel de estudios y la profesionalidad.

"Es indignante que se vilipendie la labor de las enfermeras y se atemorice a la población deslizando que, en Reino Unido, la asunción de competencias de las enfermeras provoque un aumento de la mortalidad", indican desde el CGE.

Las enfermeras instan a que no se engañe a la población y recuerdan que no pretenden sustituir a nadie. "Nuestro objetivo es que se reconozca nuestra formación y nuestra enorme aportación al Sistema Nacional de Salud. Es sonrojante que algunos profesionales médicos tengan que recurrir, para defender sus derechos, a desacreditar a una profesión hermana, como es la enfermería", añaden.

En este punto, explican que para ser enfermera se exige un Grado universitario de 240 créditos. "A ello se suma el hecho de que muchas enfermeras también han cursado dos años más de formación para lograr una especialidad o tienen estudios de posgrado, como másteres y doctorados. Por lo que continuar enmarcadas en el grupo A2, es totalmente anacrónico", detallan.

Con la reforma que propone el Ministerio de Sanidad del Estatuto Marco, todas las enfermeras pasarán a ser del Grupo A1. En el último borrador de este anteproyecto, concretamente en el artículo 6, se equipara a los grupos 6 (grado), 7 (máster o especialidad) y 8 (doctorado) del Marco Español de Cualificación para la Educación Superior (MECES) con el grupo A1 del Estatuto Básico del Empleado Público. "De esta forma, se pondrá fin a décadas de injusticia, logrando el Consejo General de Enfermería una de sus reivindicaciones históricas", afirman.

Por ello, defienden que, ante la posibilidad de crear un grupo A1+ en la clasificación del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud en el nuevo Estatuto Marco, las enfermeras con especialidad, máster oficial o doctorado pasen a formar parte de este grupo.

"Todas las profesiones deben tener el mismo nivel y reconocimiento en base en la titulación académica que presentan los profesionales. Siempre desde la igualdad y el respeto", señala el Consejo.

Por último, resaltan que las enfermeras desempeñan un "papel crucial" en el sistema sanitario, con una "gran responsabilidad". "Literalmente la vida de los pacientes está en sus manos. Entre sus funciones se incluyen tareas de alta especialización, como la atención en unidades como críticos, UCI, urgencias, gestión integral de pacientes crónicos, administración de medicamentos complejos y procedimientos técnicos avanzados. En muchas ocasiones, también asumen funciones de liderazgo en unidades propias y/o equipos multidisciplinares y roles de gestión que no son reconocidos ni valorados convenientemente", finalizan.