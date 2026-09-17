CIBER financia un estudio sobre el impacto de los hábitos de vida en la respuesta al tratamiento en enfermedad de Crohn

Archivo - Hombre feliz sonriendo. - IVAN RODRIGUEZ ALBA/ISTOCK - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) va a financiar un estudio sobre el impacto de una intervención basada en hábitos de vida saludables sobre la calidad de vida y la respuesta al tratamiento en personas con enfermedad de Crohn.

En concreto, y con el apoyo de la compañía farmacéutica Boehringer Ingelheim, la convocatoria de proyectos del 'Personal Científico Joven del CIBER' va a impulsar la iniciativa 'Life-Chron', que tendrá una duración de un año y recibirá 5.000 euros. El objetivo es analizar las consecuencias de un estilo de vida óptimo sobre la patología.

Esta propuesta, coordinada por los miembros del los CIBER de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM), Wasima Oulalla Bachiri, de Enfermedades Hepáticas (CIBEREHD), Carlos López Gómez, de la Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN), Silvia García Hernández, de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), Isabel García, y de Fragilidad y Envejecimiento Saludable (CIBERFES), Asier Mañas Bote, consta, por tanto, de un equipo multidisciplinar en el que también colaboran las integrantes del CIBERDEM, Ana Lago, y del CIBEROBN, María José García y Marina Ródenas, así como la representante del CIBER de Enfermedades Cardiovaculares (CIBERCV), Carlota Álvarez.

HIPÓTESIS

Según han indicado desde la organización de la convocatoria, el proyecto parte de la hipótesis de que una intervención combinada de alimentación saludable y ejercicio físico supervisado puede mejorar la respuesta a los tratamientos biológicos en los pacientes. Además, pretende profundizar en los mecanismos biológicos implicados en ese efecto, especialmente a través del estudio del eje microbiota-intestino-cerebro y su relación con la salud mental y el bienestar de los pacientes.

Junto a ello, 'Life-Chron' evaluará diversos parámetros clínicos y biológicos en pacientes de enfermedad de Crohn, comparando los resultados obtenidos mediante una intervención estructurada de estilo de vida frente al manejo habitual. Así, se pretende explicar cómo los hábitos modifican la microbiota, el sistema inmunitario y el eje intestino-cerebro para mejorar la respuesta al tratamiento y la calidad de vida de los pacientes con Crohn.

"El proyecto contará con el apoyo de la Plataforma de Metagenómica del CIBER, para el estudio de la microbiota intestinal", han indicado sus autores, quienes han añadido que se prevé también "la traslación de los resultados a la sociedad, mediante acciones de comunicación y divulgación científica".