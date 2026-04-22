Infosalus.- El CIBER pide interpretar "con cautela" la revisión que cuestiona la eficacia de los antiamiloides para Alzheimer

Archivo - Cerebro con alzheimer. - HAYDENBIRD/ISTOCK - Archivo

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El área de Enfermedades Neurodegenerativas del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBERNED) ha pedido que se interpreten "con cautela" los resultados de la revisión sistemática publicada en 'Cochrane Library' que cuestiona la eficacia y seguridad de los anticuerpos monoclonales dirigidos contra el amiloide en personas con enfermedad de Alzheimer en fases tempranas.

El metaanálisis revisa 17 ensayos clínicos con más de 20.000 participantes e incluye fármacos como lecanemab o donanemab, aprobados por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés). Según concluye, los efectos de estos tratamientos sobre el deterioro cognitivo y la gravedad de la demencia son inexistentes o insignificantes.

Si bien la revisión apunta a pequeñas mejoras funcionales de relevancia clínica incierta, también advierte de que los fármacos se asocian a un incremento del riesgo de anomalías cerebrales detectadas por imagen, como edema y microhemorragias, sin que se evidencie un aumento de la mortalidad ni de los eventos adversos graves.

Expertos del CIBERNED han apuntado que la interpretación de estos resultados debe hacerse teniendo en cuenta "importantes limitaciones metodológicas". Entre ellas, han señalado que el análisis agrupa, como si fueran todos iguales, siete fármacos con distintos grados de eficacia biológica sobre la reducción del amiloide cerebral, lo que consideran que puede diluir los efectos de aquellos que sí han demostrado beneficio clínico reconocido por agencias reguladoras.

Por ello, los coordinadores del Programa de Alzheimer del CIBERNED Alberto Lleó y Eva Carro, investigadores en el Hospital Sant Pau de Barcelona y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), respectivamente, han subrayado que "no se pueden sacar conclusiones sólidas de este metaanálisis".

"Sabemos hoy que existe evidencia de una relación entre la eliminación de amiloide y la respuesta clínica, y actualmente más de 70.000 pacientes han sido tratados con estos fármacos a nivel internacional", han detallado.

Mientras, el investigador principal de CIBERNED y del Instituto de Neurociencias de la Universidad Autónoma de Barcelona Carlos Saura ha destacado que, aunque el estudio expone la variabilidad de resultados entre fármacos, lecanemab y donanemab "son los únicos que disminuyen la patología amiloide cerebral y mejoran ligeramente la función cognitiva y la actividad funcional cotidiana de los pacientes".

DEBATE CIENTÍFICO INTERNACIONAL

Desde el CIBER han señalado que los resultados de esta revisión se suman a un debate científico internacional sobre el balance entre beneficios, riesgos y costes de estos dos fármacos recientemente aprobados por las agencias reguladoras europea y estadounidense. Según ha puntualizado, distintos organismos internacionales han señalado que, pese a su capacidad para eliminar placas de amiloide, el impacto clínico es modesto.

A este respecto, los investigadores del CIBER han explicado que los anticuerpos antiamiloide han sido considerados una de las estrategias más prometedoras para tratar el Alzheimer, pero han precisado que la evidencia actual sugiere que su beneficio clínico es limitado a 18 meses y que se necesita un seguimiento a más largo plazo para determinar el impacto global.

"La mejora de estas terapias y su combinación con nuevos fármacos que modulen vías celulares alternativas implicadas en la patología pueden ser terapias efectivas para tratar esta enfermedad y mejorar la vida de los pacientes", han afirmado.

En este contexto, el CIBERNED considera "prioritario" que se desarrollen estudios de seguimiento prolongado que permitan evaluar beneficios clínicamente relevantes, que se analice el impacto de estos tratamientos en condiciones reales de práctica clínica y que se continúen investigando nuevas dianas terapéuticas más allá del amiloide.