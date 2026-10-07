CIBERFES impulsa un proyecto europeo para transformar la atención al mayor frágil mediante coordinación sociosanitaria

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MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigación Biomédica en Red de Fragilidad y Envejecimiento Saludable (CIBERFES) va a impulsar un proyecto europeo para transformar la atención a las personas mayores frágiles, para lo que va a reforzar la coordinación entre los sistemas sanitario y social.

La iniciativa, que ha sido presentada en un acto celebrado recientemente en Madrid, en la sede del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), va a ser financiada por la Comisión Europea a través de su Dirección General de Apoyo a las Reformas Estructurales, en el marco del Instrumento de Apoyo Técnico (TSI, por sus siglas en inglés).

Por su parte, la acción será implementada técnicamente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Para ahondar en los detalles de la acción, se ha contado con la miembro del citado órgano de la Comisión Europea, Judit Rozsa, y la economista sénior de la OCDE, Ana Llena-Nozal.

No obstante, la jornada también ha dispuesto de la participación de la directora del ISCIII, Marina Pollán; la secretaria de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, María Rosa Martínez; y el director general de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón.

SISTEMAS DE DATOS

Además, han intervenido representantes de distintas instituciones y organizaciones vinculadas a la atención a las personas mayores, como el director científico de CIBERFES, Pedro Abizanda. Todos ellos han analizado aspectos clave para avanzar hacia una atención integrada, que son la coordinación sociosanitaria, los recursos humanos para la atención integrada y el papel de las herramientas y sistemas de datos para facilitar dicha coordinación.

Por último, el encuentro ha sido aprovechado para poner de manifiesto la importancia de la colaboración entre las Administraciones públicas, las instituciones científicas y los organismos internacionales para avanzar hacia modelos de atención más coordinados, integrados y centrados en las necesidades de las personas mayores en situación de fragilidad.