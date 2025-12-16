CIBERSAM y FEPSM impulsan la participación de pacientes y familiares en la investigación y la innovación en salud mental

Imagen de la gala. - CIBER

16 Dic.

El área de Salud Mental del CIBER (CIBERSAM) y la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental (FEPSM) han celebrado este martes la novena edición del 'Encuentro entre Personal Investigador en Salud Mental, Pacientes y Familiares', con el objetivo de seguir impulsando la participación activa de pacientes y familiares y favorecer el intercambio entre investigación, pacientes y asociaciones.

La jornada ha sido inaugurada por Mercedes Navío, gerente asistencial de Hospitales y coordinadora de Salud Mental y Adicciones de la Comunidad de Madrid, y José Manuel Montes, ambos investigadores del CIBERSAM, junto a Jerónimo Saiz, en calidad de coordinadores del encuentro. En sus intervenciones han subrayado la importancia de integrar de forma activa la experiencia de pacientes y familiares tanto en la investigación como en la toma de decisiones en el ámbito de la salud mental.

El programa se ha estructurado en torno a tres mesas de debate orientadas a fomentar la interacción entre ponentes y asistentes. La primera mesa, centrada en la innovación farmacéutica y sus retos en salud mental, ha estado moderada por Ana González-Pinto, directora científica del CIBERSAM, y ha contado con la participación de Isabel Piñeros, directora del Departamento de Prestación Farmacéutica y Acceso a los Medicamentos de Farmaindustria, María Fernanda Prado, directora general de Johnson & Johnson y Josep Antoni Ramos Quiroga, perteneciente al Comité de Dirección del CIBERSAM.

Durante el debate se han abordado los principales desafíos en el desarrollo de nuevos tratamientos y el papel de la investigación, así como la contribución de asociaciones, pacientes y familiares a estos procesos.

"Se mide el gasto de un determinado medicamento, pero no se mide que se ha ahorrado porque una persona ha vuelto a trabajar", ha apuntado Ramos Quiroga.

"Tenemos que lanzar el mensaje de que estamos ante una enfermedad compleja (Salud Mental) que no se ve, pero eso no significa que requiera menos medios, sino más", ha demandado González-Pinto, quién ha añadido que "tradicionalmente, se ha considerado que la psiquiatría es de menos categoría que el resto. Hay un estigma hacia el paciente y también hacia el médico. Hay que unirse para cambiar esto".

La segunda mesa ha estado dedicada a la entrega de los Premios FEPSM a las 'Mejores Iniciativas de Asociaciones de Afectados y Familiares', con la exposición de los proyectos premiados. Moderada por Manuel Martín Carrasco, presidente de la FEPSM y miembro del CIBERSAM, el espacio ha permitido conocer en detalle las iniciativas reconocidas: el premio otorgado a la Asociación Vizcaína de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (AVIFES) por su proyecto 'Bizitza' (vida, en euskera) que es una contribución a la independencia y a la inclusión social de las personas con problemas de salud mental.

Por su parte, el accésit fue concedido a la Asociación de Familiares, Amigos y Usuarios Pro Salud Mental (AFAUS Pro Salud Mental) por su proyecto Hotel El Sueño del Infante, ubicado en Guadalajara y el primer hotel en España gestionado en su mayoría por personas con discapacidad por trastorno mental.

Tanto Iztizar Ceballos (AVIFES), como Maribel Rodríguez Montes (AFAUS Pro Salud Mental), han reclamado a la comunidad investigadora la necesidad de impulsar la "prescripción social", basada en la confianza en las asociaciones, así como de colaborar con las entidades territoriales, establecer alianzas y complementarse entre sí para dar una mayor visibilidad a la salud mental.

La tercera mesa se ha centrado en la Comunicación en Salud Mental y ha incluido la entrega de los Premios de Periodismo de la FEPSM, correspondientes a su primera edición. Los galardones han reconocido el episodio de Informe Extremadura 'Cabeza y Corazón' dirigido por Javier García Padilla. El programa se centra en una visita a la Unidad de Hospitalización Breve (UHB) del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, un servicio especializado en psiquiatría destinado a la atención de pacientes con cuadros agudos. Este espacio, alejado de tópicos y estereotipos, muestra cómo, en muchos casos, es posible la reincorporación de las personas a su entorno tras un tratamiento integral, cercano y humanizado.

El otro premiado ha sido el reportaje 'El cannabis que se fuma hoy es tres veces más tóxico que hace una década', de Laura G. de Rivera, publicado en la Agencia SINC, por su rigor científico, su valor divulgativo y su contribución a la alfabetización en salud mental. Este último artículo subraya, a partir de evidencias de la ciencia básica con modelos animales, las consecuencias del consumo de cannabinoides durante la adolescencia, entre ellas el aumento del riesgo de esquizofrenia y deterioro cognitivo. Dicho riesgo es proporcional a la concentración de THC -que no ha dejado de crecer en los últimos años en las plantaciones de Cannabis sativa- y se incrementa de forma especialmente significativa en el caso de los cannabinoides sintéticos.