Un cirujano maxilofacial advierte del aumento de lesiones faciales en verano por caídas y deportes como el pádel

Archivo - Mujer jugando al pádel. - JULY ALCANTARA/ISTOCK - Archivo

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cirujano oral y maxilofacial y director médico de las Clínicas MAEX Ferreras de Ferrol y A Coruña, José Ferreras, ha advertido de que durante los meses de verano aumenta la incidencia de lesiones en dientes, mandíbula y huesos de la cara, especialmente por caídas en bicicleta o patinete eléctrico y por la práctica de deportes como el pádel.

"En la consulta encontramos una mayor incidencia de traumatismos faciales, especialmente dentoalveolares asociados a caídas en bicicleta y traumatismo directos, por ejemplo con la pala de pádel", ha declarado el cirujano maxilofacial.

En este contexto, ha subrayado que el auge del pádel ha convertido a este deporte en uno de los más practicados en España y también en una fuente creciente de lesiones. Aunque la mayoría afectan al aparato locomotor, especialmente codo, rodilla, hombro o zona lumbar, desde el punto de vista maxilofacial destacan los traumatismos provocados por impactos de la pelota, la pala o incluso por choques entre jugadores.

"Lógicamente somos una clínica de odontología y cirugía maxilofacial y nuestra casuística no es la real de la traumatología asociada al pádel, donde existen estudios que hablan de lesiones con una prevalencia de entre 40-95 por ciento", ha apuntado Ferreras, quien ha subrayado la importancia de proteger los ojos durante la práctica de este deporte.

"Los traumatismos faciales más frecuentes asociados al pádel se dan a nivel ocular, donde en un trabajo realizado en Italia sobre 583 jugadores, el 10,3 por ciento refieren haber tenido alguna lesión ocular de los cuales el 92 por ciento era por impacto directo de la bola. El riesgo en función de la actividad es mayor cuando se juegan 4-6 partidos/semana y, por desgracia, solo el 9,6 por ciento apoyaban el uso de gafas de protección. Esto hace que tengamos que trabajar y fomentar iniciativas específicas y en el desarrollo de recomendaciones de seguridad específicas de este deporte en el uso de gafas de protección", ha detallado el especialista.

PATINETES ELÉCTRICOS

Otro de los accidentes que más preocupa a los especialistas es el relacionado con los patinetes eléctricos. El incremento de su utilización durante los últimos años se ha traducido también en un aumento de las lesiones craneofaciales atendidas en los servicios de urgencias.

"Concretamente, en el ámbito maxilofacial hablaríamos de las fracturas del proceso dentoalveolar, zona especialmente sensible no solo por la implicación funciona, sino por la estética. Además, es prioritario una actuación temprana para maximizar las soluciones de preservación de dientes", ha explicado el director médico de las Clínicas MAEX dental, para evitar tratamientos reconstructivos más complejos.

Estas lesiones pueden ir acompañadas de fracturas mandibulares, afectación del pómulo, heridas en los tejidos blandos y lesiones dentales de diferente gravedad, especialmente cuando el usuario no lleva casco.

Ferreras ha insistido en que muchas de estas lesiones podrían evitarse mediante medidas preventivas sencillas. Entre ellas, ha destacado el uso de protectores bucales, que no solo protegen los dientes frente a los impactos, sino que también amortiguan las fuerzas del golpe, disminuyen el riesgo de fracturas maxilares y reducen las lesiones en labios y mucosa oral.

"Disfrutar del deporte y del ocio al aire libre es compatible con reducir el riesgo de lesiones si se incorporan hábitos preventivos sencillos que pueden evitar secuelas funcionales y estéticas de por vida", ha finalizado.