Cirujanos destacan la necesidad de reforzar la preparación hospitalaria ante grandes emergencias

Imagen de los especialistas que han participado en el congreso. - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUGÍA

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Un grupo de especialistas reunidos en el Congreso Nacional de Cirugía, organizado por la Asociación Española de Cirugía (AEC), ha destacado la necesidad de contar con planes hospitalarios de actuación ante catástrofes actualizados, realizar simulacros periódicos y reforzar la coordinación entre los servicios de emergencias y los equipos sanitarios para mejorar la respuesta ante sucesos de gran magnitud, como el reciente accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo).

Los expertos han resaltado que los planes de catástrofes hospitalarios no deben limitarse a documentos teóricos, sino que tienen que ser conocidos por todos los servicios implicados, contemplar diferentes escenarios y ponerse a prueba mediante simulacros periódicos.

En esta línea, han explicado que, ante circunstancias de este tipo, los planes de catástrofes constituyen una guía esencial para comenzar a organizar la respuesta sanitaria en momentos de incertidumbre. Sin embargo, también han subrayado que estos protocolos deben permitir adaptarse rápidamente a la evolución de los acontecimientos y a las necesidades cambiantes de los pacientes.

Otro de los asuntos centrales de la sesión ha sido la importancia del triaje, el procedimiento mediante el cual se clasifica a los heridos en función de la gravedad de sus lesiones y de la urgencia con la que necesitan recibir asistencia. Los expertos han insistido en que esta clasificación debe realizarse tanto en el lugar de la emergencia como a la llegada al hospital, ya que el estado clínico de un paciente puede cambiar considerablemente durante el traslado.

En este sentido, han señalado que una persona inicialmente estable puede experimentar un empeoramiento grave en apenas treinta minutos, lo que hace imprescindible una nueva valoración antes de determinar el circuito asistencial más adecuado.

Asimismo, han destacado que el triaje hospitalario debe realizarse preferentemente a la entrada de urgencias, antes de que los pacientes accedan al interior del servicio. Esta medida permite identificar rápidamente a quienes necesitan atención quirúrgica inmediata, dirigirlos a los recursos adecuados y evitar que la llegada masiva de heridos provoque el colapso de las instalaciones.

LA IMPORTANCIA DE LA COORDINACIÓN DE LOS EQUIPOS

La organización del personal sanitario ha sido otro de los aspectos abordados durante la sesión. Los participantes han explicado que, en una catástrofe, la experiencia de los profesionales no solo resulta importante para atender directamente a los pacientes, sino también para coordinar los equipos y distribuir adecuadamente los recursos disponibles.

En determinadas circunstancias, el cirujano con mayor experiencia puede desempeñar un papel especialmente relevante en la organización de los quirófanos y la supervisión de las decisiones asistenciales, en lugar de participar directamente en una intervención.

Los especialistas han subrayado que la distribución de responsabilidades debe adaptarse a las características de cada hospital, al número de profesionales disponibles y a la magnitud de la emergencia.

Esta flexibilidad, apuntan, resulta especialmente importante porque una catástrofe puede producirse en cualquier momento del día, cuando la disponibilidad de quirófanos, personal sanitario y otros recursos puede ser muy diferente.

Por último, la Asociación Española de Cirugía ha destacado la importancia de seguir impulsando la formación, la planificación y el intercambio de experiencias entre profesionales sanitarios para mejorar la atención a las víctimas ante futuras situaciones de emergencia.