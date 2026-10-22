Infosalus.- CISNS aborda mañana la actualización de las estrategias de ELA y enfermedades raras y el reparto de fondos a las CCAA

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García, preside la reunión del pleno del CISNS, a 10 de julio de 2026, en Madrid (España). Esta reunión tiene el objetivo de desbloquear importantes partidas presupuestarias y abordar diversas reformas normativas b - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) abordará este viernes, 23 de octubre, varios proyectos normativos sobre electrodependencia, preparados para lactantes y fijación de precios de medicamentos, además de la actualización de la Estrategia en Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud para 2026 y del abordaje de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), así como la distribución de fondos entre las comunidades autónomas para distintas actuaciones sanitarias, y la aprobación de criterios comunes sobre la información de las listas de espera del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Según el orden del día de la reunión, al que ha tenido acceso Europa Press, el CISNS estudiará propuestas de reparto de créditos para financiar las estrategias frente a las enfermedades raras y neurodegenerativas, incluida la ELA, por un importe de 2.818.070 euros, así como otros dos millones para mejorar la autosuficiencia en plasma humano en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

También figuran partidas de tres millones de euros para actuaciones de protección de la salud y prevención, incluidos planes frente al tabaquismo y vigilancia de cribados, y de siete millones para sistemas de vigilancia de cáncer, enfermedades raras, salud mental, resistencias a los antimicrobianos y salud laboral, entre otros ámbitos.

El orden del día incluye, además, una propuesta de distribución de cinco millones de euros para sistemas de vigilancia y equipamiento de unidades de donación de plasma, así como partidas de un millón de euros para el desarrollo de sistemas de información en red de vigilancia del cáncer y otro millón para consolidar la Red Europea de Centros Integrales de Cáncer.

Asimismo, el pleno abordará una propuesta de distribución de 50,2 millones de euros para programas de cohesión sanitaria, formación de profesionales, uso racional de medicamentos, donación de médula ósea, sangre de cordón umbilical y calidad y seguridad en los trasplantes, entre otras actuaciones.

En materia de coordinación, los responsables sanitarios analizarán un documento de recomendaciones para la transición de la atención pediátrica a la adulta en pacientes con enfermedades crónicas, así como los criterios de priorización y asignación de centros y procedimientos para pacientes con indicación de protonterapia.

La reunión también incluye propuestas sobre la actualización de la cartera de servicios comunes de salud pública y de la prestación ortoprotésica, la designación de centros, servicios y unidades de referencia (CSUR), y la aprobación de criterios comunes para la información sobre las listas de espera del SNS.

Entre los asuntos de carácter decisorio figuran un acuerdo sobre el tratamiento de datos de la receta electrónica de productos ortoprotésicos y la adhesión a la Declaración de Menorca por el bienestar emocional y la protección de la salud mental de la infancia y adolescencia migrante.

Por último, entre los 27 puntos que conforman el orden del día, el CISNS recibirá información sobre el informe anual de 2025 relativo a la prestación de ayuda para morir, un documento sobre accesibilidad cognitiva y comprensión de los consentimientos informados, la creación del Observatorio de Investigación en Cuidados y el avance de la Estrategia de Salud Digital del SNS.