Clínica Universidad de Navarra desarrolla un nuevo protocolo de valoración para detectar fragilidad en mayores

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MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Clínica Universidad de Navarra ha anunciado que su Departamento de Otorrinolaringología está desarrollando un nuevo protocolo de valoración para pacientes mayores de 65 años que integra diferentes pruebas de equilibrio y condición física, y que busca detectar la fragilidad.

"Dos pacientes de la misma edad y con síntomas vestibulares aparentemente similares pueden tener capacidades físicas y riesgos muy diferentes", ha indicado la Doctora en Fisioterapia y miembro del centro, Laura Flix, quien ha añadido que conocer desde el principio la situación funcional de cada persona "permite identificar quién puede necesitar una atención más específica durante su recuperación".

Así, los primeros resultados obtenidos con el nuevo procedimiento que se está diseñando en la Clínica Universidad de Navarra apuntan a que hasta un 70 por ciento de los pacientes evaluados podrían encontrarse en situación de prefragilidad o fragilidad, datos iniciales que refuerzan la importancia de valorar el estado funcional más allá de los síntomas vestibulares.

En el contexto de que los síntomas de vértigo, mareo o inestabilidad en una persona mayor pueden estar acompañados de una menor fuerza muscular, resistencia o capacidad funcional, factores que pueden incrementar su vulnerabilidad durante la recuperación, el protocolo incorpora pruebas en este sentido, además de acelerómetros que permiten registrar objetivamente parámetros del movimiento.

HALLAR FACTORES DE VULNERABILIDAD

Con ello, es posible obtener una información que ayuda a detectar factores de vulnerabilidad y puede contribuir a orientar una Fisioterapia vestibular más individualizada. De hecho, una de las herramientas utilizadas para ello es la 'Short Physical Performance Battery', considerada válida y fiable para valorar el rendimiento físico en mayores de 60 años, ya que una revisión de 28 estudios encontró niveles de fiabilidad buenos o excelentes, mientras que otra de 40 longitudinales relacionó un peor rendimiento con distintos resultados adversos y, en la mayoría de los trabajos, con un mayor riesgo de mortalidad.

En este sentido, el equipo de Otorrinolaringología y Fisioterapia Vestibular del centro ya comunicó en 2025 que la rehabilitación vestibular había mejorado la calidad de vida en más del 89 por ciento de los pacientes tratados en el año previo que fueron evaluados en este parámetro. En ese análisis, 109 personas fueron derivadas a Fisioterapia vestibular y 37 realizaron ejercicios terapéuticos presenciales con seguimiento posterior.

En concreto, la rehabilitación parte de la exploración vestibular realizada por Otorrinolaringología y de una valoración funcional posterior llevada a cabo por Fisioterapia. El objetivo es recuperar no solo el equilibrio, sino también la funcionalidad, autonomía y calidad de vida, por lo que la identificación de situaciones de prefragilidad o fragilidad permite conocer con qué reserva física afronta cada paciente su recuperación y adaptar el tratamiento a sus necesidades.

"Queremos pasar de saber qué problema de equilibrio tiene el paciente a conocer mejor a la persona que tenemos delante: cómo está su fuerza, su resistencia y su capacidad funcional", ha sostenido Flix, que ha agregado que ello "permite plantear una atención más especializada e individualizada". Sobre ello, ahondará en la segunda edición del curso de 'Fundamentos de Fisioterapia Vestibular', organizado por la Clínica Universidad de Navarra del 13 al 14 de noviembre.