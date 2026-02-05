La Clínica Universidad de Navarra destaca los beneficios de la gammagrafía avanzada en el dolor de columna

Imagen de profesionales de la Clínica Universidad de Navarra. - (C) MANUEL CASTELLS



La Clínica Universidad de Navarra ha destacado que la gammagrafía avanzada mejora el diagnóstico y el tratamiento del dolor de columna de origen inespecífico, a partir de los resultados obtenidos en más de mil pacientes y de un estudio publicado recientemente en 'European Spine Journal'.

Según explica, la gammacámara, incorporada recientemente al Servicio de Medicina Nuclear de la Clínica y utilizada en colaboración con otros departamentos, como Neurocirugía y Traumatología, o el Área del Dolor, permite realizar estudios SPECT/CT tridimensionales de cuerpo entero con alta sensibilidad metabólica. Esto, apunta, se traduce en una mejor localización de los "generadores del dolor", especialmente en pacientes con patología degenerativa compleja de la columna.

"Después de más de mil pacientes tratados, hemos comprobado que esta tecnología complementa a la resonancia magnética de forma muy valiosa, sobre todo en aquellos casos de pacientes en los que los hallazgos radiológicos no encajan con la clínica", ha explicado, el director del Servicio de Medicina Nuclear de la Clínica Universidad de Navarra, Javier Arbizu.

Además, la utilidad clínica de la gammacámara se refleja también en un estudio reciente liderado por los doctores Juan José Rosales, especialista en medicina nuclear de la Clínica, y Marta Romera, residente de cuarto año de esta misma especialidad, y publicado en 'European Spine Journal'.

Este trabajo de colaboración multidisciplinar, que analiza a cerca de 200 pacientes con dolor axial, demuestra que el SPECT/CT óseo identifica un mayor número de casos de artropatía facetaria -una afección degenerativa de las articulaciones ubicadas entre las vértebras de la columna- que la resonancia magnética, y mejora significativamente la eficacia de las infiltraciones cuando se utilizan imágenes metabólicas para guiar el tratamiento.

La Clínica subraya que el nuevo equipo está siendo especialmente útil en pacientes con dolor lumbar o cervical de origen incierto, en los que otras pruebas -como la resonancia o el TAC- no logran identificar la causa. El estudio mediante SPECT-CT valora el metabolismo óseo y detecta zonas de inflamación no visibles en otras imágenes, lo que facilita realizar intervenciones, como infiltraciones, de manera más precisa.

"Cuando no conseguimos localizar el origen del dolor con las pruebas habituales, esta técnica identifica con mayor precisión el nivel vertebral implicado y orienta mejor tanto las infiltraciones como, en algunos casos, la indicación quirúrgica", ha señalado el director del Departamento de Neurocirugía, Víctor Rodrigo.

Igualmente, la experiencia acumulada confirma el valor de esta herramienta en pacientes de cirugía ortopédica y traumatología con múltiples focos degenerativos. "La gammagrafía es de gran ayuda para determinar de dónde procede realmente el dolor cuando existen varias lesiones en la columna y elegir mejor el tratamiento", ha explicado Matías Alfonso, especialista del Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología, con dedicación preferencial al estudio de la columna vertebral.

Uno de los principales beneficios de esta técnica es la mejora de los resultados terapéuticos en el manejo del dolor. Según el estudio publicado, las infiltraciones guiadas por SPECT/CT alcanzan tasas de respuesta clínica superiores al 90 por ciento en pacientes sin tratamientos previos y mejora notablemente la eficacia en aquellos que no habían respondido a infiltraciones convencionales.

Además del abordaje del dolor de columna, la gammacámara ha abierto nuevas líneas de aplicación clínica, como la teragnosis -que combina diagnóstico y tratamiento mediante dosimetría personalizada en tumores-, estudios cardiológicos con tiempos de exploración reducidos y la evaluación funcional de hígado y pulmones.