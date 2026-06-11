Clínicos y pacientes piden cribado de cáncer de próstata desde los 50 años y lanzan una campaña de detección precoz

Pacientes, clínicos e industria se unen para visibilizar el cáncer de próstata en una campaña por el diagnóstico precoz - EUROPA PRESS

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el doctor Javier de Castro, ha presentado este jueves la campaña 'Defiende tu próstata', iniciativa que busca visibilizar esta enfermedad y que pone el foco en su detección precoz, ya que esta ofrece "mejoras" en "una posible curación" y "en calidad de vida", motivo por el que ha reclamado el cribado poblacional desde los 50 años al ser "fundamental".

"Es necesario que los varones den un paso al frente" y abandonen "el hermetismo" que, en ocasiones, les caracteriza, ha señalado con motivo de la presentación de esta acción impulsada por la propia SEOM, la Asociación Española de Urología (AEU), la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR), la Asociación Nacional de Cáncer de Próstata (ANCAP), la asociación TheMoveMen y la compañía farmacéutica Recordati.

Esta, lanzada con motivo de la celebración, este 11 de junio, del Día Mundial del Cáncer de Próstata, y que cuenta con el exentrenador de la Selección de España de fútbol, Vicente del Bosque, como embajador, se ha vinculado al comienzo, también este jueves, del Mundial. Por ello, se van a desarrollar diversas acciones, como la entrega de cordones azules en diversos hospitales de Madrid y Zaragoza, en la línea 1 y azul del Metro de la capital, y en el Congreso de la AEU, que se desarrolla estos días también en Madrid.

"Cuando queremos que el sistema incorpore un programa de cribado es resistencia lo que encontramos precisamente por la dimensión que supone", pero "este es un cribado que se demuestra que debe ser incorporado, como dice Europa", ha sostenido De Castro, lo que ha sido compartido por el vicepresidente primero de ANCAP, Santiago Gómez, quien ha explicado que "la Comisión Europea mandató que, además de los cribados existentes, se incorporaran el de cáncer de pulmón, el de próstata y, en determinadas circunstancias, el gástrico".

En la misma línea, el miembro de la AEU, el doctor Luis Martínez-Piñeiro, ha sostenido que "el cribado que funciona es el poblacional, a toda la población masculina a partir de cierta edad". Este debe ser "establecido y controlado desde las instituciones", ya que "el hacer solo detección de forma ocasional no disminuye el cáncer", ha asegurado.

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