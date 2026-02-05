El CNIC muestra que los betabloqueantes no aportan beneficio tras un infarto de miocardio - CNIC

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) ha llevado a cabo un análisis preespecificado del ensayo clínico REBOOT, publicado en la revista 'European Heart Journal Cardiovascular Pharmacotherapy', a través del cual ha concluido que los betabloqueantes no aportan ningún beneficio tras un infarto de miocardio, ni en la fase aguda ni en la crónica.

"Estos hallazgos proporcionan pruebas definitivas de que los betabloqueantes no mejoran los resultados en pacientes con fracción de eyección ventricular izquierda preservada, independientemente de si se encuentran en la fase aguda o crónica tras un infarto de miocardio", ha insistido el director científico del CNIC e investigador principal de este trabajo, el doctor Borja Ibáñez.

A juicio del también cardiólogo del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid y jefe de grupo del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV), lo aportado "tiene una enorme relevancia clínica, ya que millones de pacientes en todo el mundo siguen tomando betabloqueantes durante años después de un infarto, sin que haya pruebas claras de que les beneficien".

En este contexto, desde el CNIC han divulgado que, durante más de cuatro décadas, estos fármacos han sido la piedra angular del tratamiento tras sufrir este proceso, ya que los primeros ensayos clínicos mostraron beneficios sustanciales. No obstante, los mismos se realizaron en una época anterior a la reperfusión generalizada (restablecimiento del flujo sanguíneo), la terapia antitrombótica moderna y la reducción lipídica de alta intensidad.

Ahora, diferentes ensayos clínicos aleatorizados y metaanálisis recientes han concluido lo contrario, tras lo que debe resolverse la cuestión de si los betabloqueantes podrían seguir siendo beneficiosos en la amplia población de pacientes que son supervivientes a largo plazo de un infarto de miocardio y que pasan de la fase de síndrome coronario agudo al actualmente denominado síndrome coronario crónico.

En este punto, los investigadores han realizado este análisis, el cual es el mayor ensayo aleatorizado sobre el uso de estos medicamentos tras un infarto de miocardio. El estudio REBOOT ha reclutado a más de 8.500 pacientes en España e Italia y ha evaluado los resultados en función del tiempo transcurrido desde el infarto, separando los primeros 12 meses después del evento (fase de síndrome coronario agudo) del periodo posterior al año (síndrome coronario crónico).

NO SE ASOCIAN A REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD

Los resultados obtenidos muestran que este tratamiento no se asoció con una reducción de la mortalidad, los infartos de miocardio recurrentes ni las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en ninguna de las dos fases citadas. Junto a ello, no se observaron beneficios durante el primer año tras el infarto ni durante el seguimiento a largo plazo en pacientes sin reducción de la fracción de eyección.

"Los betabloqueantes no confieren protección en ninguno de los dos contextos a los pacientes con fracción de eyección preservada", ha corroborado también el primer autor de este estudio, investigador del CNIC y cardiólogo del Hospital Universitari Son Espases de Palma de Mallorca, el doctor Xavier Rosselló. De hecho, esta investigación también expone que los pacientes en fase de síndrome coronario crónico que recibían dosis más altas de betabloqueantes tendían a tener peores resultados.

Este trabajo "completa la evidencia generada por REBOOT y ensayos relacionados", ha declarado, por su parte, el coinvestigador del mismo y director general del CNIC, el doctor Valentín Fuster, quien ha agregado que, "en conjunto, estos hallazgos cuestionan un dogma arraigado desde hace tiempo", ante lo que ha subrayado que "simplificar el tratamiento cuando no hay beneficios demostrados es tan importante como introducir nuevas terapias".