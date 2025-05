El CNPT urge al Gobierno a subir el precio del tabaco y aprobar el empaquetado neutro

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) ha exigido este miércoles al Gobierno que actúe "de manera inmediata" para frenar el tabaquismo, suba el precio del tabaco mediante una reforma fiscal "valiente y equitativa" y apruebe el empaquetado neutro para productos del tabaco y relacionados.

El CNPT ha explicado en un comunicado que sus organizaciones expresaron durante la celebración de su Congreso la semana pasada una "profunda preocupación" ante la lentitud en la adopción de medidas para reducir la prevalencia del consumo de tabaco y nicotina, y frenar su acceso a los jóvenes.

Para el Comité, la decisión del Gobierno de retirar el empaquetado neutro del Proyecto de Real Decreto por el que se regulan determinados aspectos de los productos del tabaco y derivados enviado a la Comisión Europea el pasado mes de enero es "uno de los principales motivos de alarma".

A este respecto, ha destacado el impacto "significativo" en la salud pública que tendría esta medida, pues varios estudios apuntan que hasta 85.000 personas podrían dejar de fumar en España en tan solo un año si se aplicara. En Australia, el primer país del mundo en implementar plenamente el empaquetado neutro en diciembre de 2012, el tabaquismo se redujo en un 15 por ciento en dos años. Desde entonces, un total de 22 países lo han introducido.

PRECIOS MÁS BAJOS QUE FRANCIA O PORTUGAL

Además, el CNPT ha denunciado que España sigue contando con precios del tabaco "mucho más bajos" que países del entorno como Francia o Portugal, lo que fomenta el acceso de jóvenes y adolescentes al consumo de tabaco y debilita las políticas de prevención.

"Llevamos más de una década perdida en materia de fiscalidad del tabaco, sin revisar impuestos ni adaptarlos a los nuevos productos. Es urgente aplicar una fiscalidad adecuada que grave también los dispositivos electrónicos y nuevos formatos con los que la industria tabaquera sigue captando nuevos adictos entre menores cuya salud deberíamos proteger", ha afirmado el Comité.

Al hilo, ha asegurado que esta es una de las medidas "más efectivas" para reducir su consumo, sobre todo entre los jóvenes. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aumentar un 10 por ciento el precio del tabaco reduce su consumo en aproximadamente un cuatro por ciento.

En este punto, el CNPT ha aludido al caso de Reino Unido, un país en el que el porcentaje de población adulta que fuma se redujo de casi un tercio a menos del 12 por ciento entre 1988 y 2023; un periodo en el que el precio medio de una cajetilla de 20 cigarrillos pasó de 1,48 a 14,25 libras, multiplicándose casi por diez.

Ante estos datos, el CNPT ha reclamado al Gobierno que actúe "con firmeza", suba el precio del tabaco y extienda esa fiscalidad a la picadura, el tabaco calentado y todos los productos de consumo de nicotina.

Desde el Comité han recordado que el tabaquismo sigue siendo la primera causa evitable de enfermedad, discapacidad y muerte en España, y que la población no fumadora sigue desprotegida por la "insuficiencia" de medidas de prevención y control. "No podemos permitir que los intereses económicos de unos pocos impidan proteger eficazmente la salud del conjunto de la población. La salud pública no puede seguir esperando", ha remachado.