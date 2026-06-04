Cofares reduce un 30% la intensidad de emisiones por unidad vendida en 2025

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MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cofares ha reducido en un 30 por ciento la intensidad de emisiones por unidad vendida, impulsando su estrategia de sostenibilidad y avanzando hacia un modelo "más eficiente, resiliente y responsable" con el medioambiente, de forma que ha desacoplado el crecimiento del negocio de su impacto ambiental.

El presidente de Cofares, Eduardo Pastor, ha afirmado que la sostenibilidad es sinónimo de eficiencia operativa. "El concepto de logística farmacéutica sostenible pasa a ser más que un proceso integrado en nuestra operativa diaria para convertirse en una palanca de transformación que combina precisión, innovación y responsabilidad con la salud de la población y del planeta", ha añadido.

Cofares realiza cada día 2.455 rutas a las farmacias comunitarias de toda España y, gracias a su apuesta estratégica por la energía 100 por cien renovable, ha logrado evitar la emisión de más de 3.300 toneladas de CO2, demostrando así que sus decisiones tienen "un impacto real en el planeta".

En este sentido, la cooperativa trabaja para generar una huella positiva en el medioambiente, reduciendo en un 25 por ciento las emisiones asociadas al transporte capilar a las farmacias, pero "optimizar kilómetros no ha supuesto dejar de prestar el mejor servicio a sus cerca de 12.000 socios".

Por otro lado, la obtención de la primera estrella Lean & Green, tras reducir en más de un 20 por ciento sus emisiones logísticas en tiempo récord, refleja la capacidad de Cofares de ejecución y liderazgo sectorial. Asimismo, su operador logístico Farmavenix ha logrado hacerse con el Premio Lean & Green 2025 gracias a su Plan de Reducción de Emisiones de CO2.

Además, la cooperativa ha duplicado su capacidad de autoconsumo a lo largo de 2025 y entre las acciones puestas en marcha, destaca la ampliación de la red fotovoltaica a nuevos almacenes, alcanzando un total de 13 instalaciones operativas; la apuesta por las energías renovables, superando la barrera de 1 GWh de producción de energía limpia a través de sus plantas fotovoltaicas; o la reducción de su dependencia de la red eléctrica convencional, al producir ya más del 3 por ciento de la energía que consume.