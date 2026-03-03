Comienza un proyecto piloto para desplegar la receta electrónica de los trabajadores cubiertos de cinco mutuas

Archivo - Farmacia, medicamentos - LUDA - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos y cinco mutuas -Asepeyo, Fraternidad-Muprespa, Fremap, Mutua Universal y Mutualiaconcertada- han puesto en marcha un proyecto piloto para desplegar la receta electrónica de los trabajadores cubiertos en seis provincias.

En concreto, el piloto se va a llevar a cabo en Albacete (Asepeyo), Baleares (Fraternidad-Muprespa), Las Palmas y Tenerife (Fremap), Asturias (Mutua Universal) y Álava (Mutualia). Una vez finalizado este piloto con estas cinco mutuas que se incorporan al sistema de receta electrónica, está previsto iniciar el despliegue gradual en aquellas provincias en las que se vayan implementando los convenios suscritos por el Consejo General durante el pasado año 2025 con las cinco mutuas.

Según el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, este es el inicio del camino para garantizar la incorporación de la receta electrónica en la prestación farmacéutica a los pacientes en caso de accidente laboral o enfermedad profesional, afectando a un total de 12.221.000 trabajadores asegurados por estas entidades en toda España.

"La puesta en marcha de este sistema de receta electrónica ha sido posible gracias a los convenios suscritos por el Consejo General durante el pasado año 2025 con las cinco mutuas, con los que se garantiza la prestación farmacéutica a los pacientes en caso de accidente laboral o enfermedad profesional", destacan desde el Consejo.

El objetivo de estos convenios -que tienen una vigencia de 4 años cada uno con la posibilidad de ser prorrogados hasta 4 años adicionales- es establecer las condiciones de dispensación y financiación de medicamentos, productos sanitarios y otros productos prescritos con cargo a estas mutuas tras la presentación de la correspondiente receta, ya sea en formato papel como electrónico.

En el caso de la receta electrónica emitida por estas mutuas, se procederá a su integración en los programas informáticos de gestión de las farmacias a través del nodo del Consejo General, 'Nodofarma', lo que facilitará al farmacéutico la dispensación del tratamiento prescrito desde sus sistemas informáticos. De esta forma, se alcanzará el objetivo de interoperabilidad en el funcionamiento de la receta electrónica y se fomentará la accesibilidad de los ciudadanos a sus prescripciones.

Por su parte, la secretaria general del Consejo General, Raquel Martínez, destaca que los acuerdos alcanzados con estas cinco mutuas representan un paso "muy importante" en la mejora de la asistencia farmacéutica prestada a los trabajadores que sufran un accidente laboral o padezcan una enfermedad profesional.

"Poner la receta electrónica a disposición de los trabajadores protegidos por estas cinco mutuas supondrá un plus de seguridad y trazabilidad de los tratamientos dispensados a este colectivo a la vez que garantizará el acceso y la validez de las prescripciones electrónicas", añade Martínez.

Asimismo, la secretaria general del Consejo destaca que "esta iniciativa responde al compromiso de la organización farmacéutica colegial por impulsar la labor asistencial de las farmacias a través de herramientas digitales que permitan estar aún más cerca de los pacientes para garantizar la continuidad y coordinación de la atención sanitaria".