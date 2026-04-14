Archivo - Persona mayor, demencia, Alzheimer, anciano - JACOB WACKERHAUSEN/ ISTOCK - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión mixta (Congreso y Senado) para el Estudio de los Problemas de las Adicciones ha aprobado este martes, en el Congreso de los Diputados, un proposiciones no de ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Popular que insta al Gobierno a reforzar el abordaje de la soledad no deseada y su relación con las conductas adictivas en la población mayor.

Aprobada con una enmienda socialistas, ha salido adelante con 33 votos a favor y las dos abstenciones. En su defensa el senador del Grupo Popular, Bienvenido de Arriba Sánchez, ha recordado que la experiencia social muestran que el aislamiento, la pérdida de vínculos y la falta de redes de apoyo pueden favorecer consumos problemáticos en la población mayor.

"No estamos ante una falta de diagnóstico, estamos ante una ausencia de integración, de coordinación y de voluntad para integrar ambas realidades en una política útil para las personas mayores", ha afirmado.

"Cuando presentan un consumo problemático de alcohol o fármacos no estamos solos ante un cuadro clínico, estamos ante una persona que vive en soledad, que ha perdido apoyos, que sufre aislamiento, tristeza, muchas veces polimedicada, y que quizá lleva meses o años sin que nadie mire de verdad lo que hay detrás de ese consumo. Y eso, no se resuelve únicamente con una receta, con una consulta puntual o un simple titular. Se resuelve con políticas públicas serias", ha continuado.

La PNL aprobada insta al Gobierno a impulsar -en el ámbito de actuación de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y en el contexto de la próxima Estrategia Nacional de Adicciones y sus planes de acción- líneas específicas de estudio y actuación dirigidas a analizar la relación entre la soledad no deseada y las conductas adictivas en la población mayor.

Además de promover, en colaboración con las Comunidades Autónomas y las entidades locales, estrategias de prevención orientadas a prevenir y detectar situaciones de aislamiento social que puedan favorecer el consumo problemático de bebidas alcohólicas, medicamentos u otras sustancias adictivas en personas mayores.

Y, por otro lado, a reforzar la formación y la capacitación de los profesionales sanitarios y del ámbito social para mejorar la prevención y la detección precoz del consumo problemático en población de edad avanzada, teniendo en cuenta sus particularidades clínicas y sociales; y favorecer la coordinación entre los servicios sanitarios, los sociales y los comunitarios con el objetivo de desarrollar programas de intervención integral dirigidos a personas mayores en situación de soledad o vulnerabilidad social.

Finalmente, busca impulsar campañas de sensibilización dirigidas a la población en general y a las familias, orientadas a visibilizar el problema de la soledad no deseada y su impacto en la salud y el bienestar de las personas mayores, y fomentar la investigación y la evaluación de programas comunitarios que promuevan la participación social, el envejecimiento activo y la prevención de conductas adictivas en población mayor.

Desde el PSOE, Emilia Almodóvar Sánchez ha defendido su enmienda al texto, no sin críticas a la iniciativa 'popular' que cree ya recogida en el Marco Estratégico Estatal de Soledades. Por ello, su enmienda incorpora que se sigan las líneas de actuación del Marco Estratégico, aprobado en el Consejo de Ministros el día 24 de febrero del 2026, "pues son todos los puntos referidos de su proposición no de ley".

El Grupo Parlamentario Vox ha presentado también una enmienda, que ha sido rechazada antes de la votación, que proponía mejorar la detección precoz, impulsar la formación específica, garantizar la interoperabilidad de los sistemas de información, avanzar en una coordinación sociosanitaria real y establecer indicadores que permitan evaluar resultados.