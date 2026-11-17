Archivo - Páncreas. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / MAGICMINE - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha dado luz verde a la comercialización de daraxonrasib, comercializado con el nombre 'Rasonque' por Revolution Medicine, para tratar a pacientes de adenocarcinoma pancreático metastásico que ya han recibido al menos un tratamiento previo.

Según ha destacado la Comisión, este tratamiento podría cubrir una necesidad médica no satisfecha, ya que se dirige a una enfermedad grave para la que se necesitan mejores opciones de tratamiento, por lo que fue designado como medicamento de alta prioridad por el programa Cancer Medicines Pathfinder de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés).

La sustancia activa del tratamiento, daraxonrasib, es un inhibidor de RAS. Las proteínas RAS participan en el crecimiento y la supervivencia celular. En el adenocarcinoma de páncreas, las mutaciones en el gen homónimo provocan que estas proteínas permanezcan activadas de forma permanente, lo que conduce al crecimiento descontrolado de las células cancerosas.

Daraxonrasib actúa uniéndose a una proteína llamada ciclofilina A para formar un complejo que se adhiere a las proteínas RAS, bloqueando su actividad, lo que consigue eliminar las células cancerosas y ralentizar el crecimiento del cáncer.

El fármaco se investigó en un estudio multinacional, abierto, de fase 3, que incluyó a 500 pacientes con adenocarcinoma pancreático metastásico cuya enfermedad había empeorado tras un tratamiento sistémico previo. De estos pacientes, el 92 por ciento tenía una mutación RAS G12 confirmada, que incluye las mutaciones RAS más comunes asociadas a esta enfermedad.

Según muestran los resultados obtenidos, los pacientes que recibieron este tratamiento vivieron una mediana de 12,4 meses, frente a los 6,7 meses para aquellos tratados con quimioterapia. Además, el tiempo medio que los pacientes vivieron sin que su enfermedad empeorara fue de 7,2 meses con daraxonrasib, en comparación con 3,6 meses con quimioterapia.

En cuanto a los efectos secundarios notificados, los más comunes fueron diarrea, erupción cutánea, estomatitis, náuseas y vómitos.

REVISIÓN ACELERADA

Daraxonrasib ha sido sometido a una revisión por fases por parte de la EMA, un modelo de evaluación contemplado en la reforma farmacéutica de la Unión Europea que permite acelerar el proceso sin comprometer los estándares de seguridad, calidad y eficacia previstos para los medicamentos que se comercializan en la UE.

De esta forma, la EMA pudo emitir una evaluación científica positiva en octubre, poco más de 100 días después del inicio de la evaluación, lo que supone casi la mitad de los 210 días hábiles que puede demorarse una evaluación estándar.

Daraxonrasib está sujeto a una evaluación clínica conjunta (ECC) en curso por parte del Grupo de Coordinación de los Estados Miembros sobre Evaluación de Tecnologías Sanitarias, en el que colaboran varios países para agilizar la evaluación de sus beneficios clínicos.

Se espera que el informe del grupo esté disponible en diciembre para facilitar el acceso al tratamiento en toda la UE. Cada Estado miembro deberá tomar sus propias decisiones en lo que respecta al precio y reembolso.