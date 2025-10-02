MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión por el Grado Universitario de Técnicos Superiores Sanitarios ha convocado cuatro jornada de huelga, los días 30 y 31 de octubre y el 3 y 4 de noviembre, en defensa de los compromisos adoptados con el ministerio y por su reconocimiento pleno en el Sistema Nacional de Salud.

Desde la Comisión por el Grado Universitario consideran imprescindible intervenir en el proceso de revisión global de las relaciones laborales de los profesionales sanitarios con los servicios de salud, que se trabaja en el Estatuto Marco, e introducir en la agenda del Ministerio esta problemática.

Fruto de las movilizaciones y de las convocatorias de huelga anteriores, se entabló comunicación con responsables del Ministerio de Sanidad para la dinamización del Grado Universitario, la declaración de Profesiones Sanitarias Tituladas y Reguladas, la corrección de la definición del MECU 5 para establecer expresamente la necesidad de un título habilitante que reconozca el ejercicio profesional, el acceso efectivo a los diplomas de acreditación y de acreditación avanzada, y la dependencia orgánica de la dirección médica.

Asimismo, se planteó llevar al Pleno del Consejo Interterritorial la creación de la figura del Técnico Coordinador en todo el Estado, de forma unificada y bajo la dependencia funcional y orgánica de la Jefatura de Servicio y de la Dirección Médica, respectivamente.

"Además de estas cuestiones académicas y profesionales, se trató la injustificable demora en la reclasificación de los TSS en el Grupo B, reconocida por el propio Gobierno en respuesta parlamentaria e incorporada al 'Acuerdo Marco por una Administración de Siglo XXI'", explican.

A excepción del pago de esta reclasificación, señalan que todos los demás asuntos no suponen costes sustanciales ni para el Ministerio de Sanidad ni para los Servicios de Salud.

"El Ministerio se comprometió, desde el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a la creación de grupos de trabajo para impulsar el Grado Universitario, a presentar un documento a las CCAA sobre la dependencia orgánica y las coordinaciones técnicas, a asumir la declaración de Profesión Sanitaria Titulada y Regulada -como ya ocurre con nuestros compañeros Técnicos Superiores en Prótesis Dental y Técnicos Superiores en Higiene Bucodental - y a revisar la redacción del Anteproyecto de Estatuto Marco para reconocer el ejercicio de nuestras profesiones", explcian.

Sin embargo, afirman que la Ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado la inminente remisión del Anteproyecto al Congreso de los Diputados sin dar cumplimiento a ninguno de los compromisos adquiridos.