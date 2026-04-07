El Comité de Huelga "exige" a Sanidad que retire de la negociación a la figura del mediador acordada en el CISNS

Varias personas durante una concentración, frente al Hospital Universitario Puerta del Hierro, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). La concentración se enmarca en la huelga médica y facultativa convocada a nivel estatal contra el nuevo Estatuto Marc - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Huelga formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA) ha pedido por carta este martes al Ministerio de Sanidad que retire de la negociación a la figura del mediador acordada en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Según indican en la misiva, consideran que se trata de una "decisión unilateral y no consensuada" incorporar a la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) como /mediador, al tiempo que ven "improcedente la atribución a una organización de pacientes de una función de mediación/observación en un conflicto en el que dicha organización es parte afectada".

En este sentido, apuntan que "cualquier atribución de funciones de mediación o interlocución debe ir acompañada de garantías tales como la neutralidad efectiva, el reconocimiento por ambas partes y la capacitación específica en resolución de conflictos exclusivamente laborales", que consideran que estas circunstancias no se dan. Además, apostillan que, dado el alejamiento entre las posiciones del ministerio y del Comité de Huelga, considera que "cualquier mediación/observación carecería de utilidad".

El Consejo Interterritorial del pasado 27 de marzo, que en principio iba a tratar otras cuestiones, terminó abordando básicamente la situación de la huelga de facultativos, a petición de varias consejerías de Sanidad por carta a la ministra Mónica García, con el objetivo de conocer el impacto de dicha huelga y su afectación en la asistencia sanitaria. El ministerio tenía previsto celebrar un consejo extraordinario para tratar esa cuestión el próximo día 9.

En esa reunión del CISNS diversas comunidades autónomas reclamaron la incorporación de un mediador a las negociaciones entre Sanidad y el comité de huelga y, aunque el ministerio propuso al Foro de la Profesión Médica, finalmente se decidió que ese papel lo asumiera la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), a propuesta de alguna consejerías.

"DECISIÓN IMPROCEDENTE"

Este martes, el Comité de Huelga, que ha confirmado su asistencia a la reunión con Sanidad de este miércoles, ha enviado una carta al director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad para comunicarle que rechaza "la decisión unilateral y no consensuada" de incorporar a la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) como observador/mediador, al considera "improcedente la atribución a una organización de pacientes de una función de mediación/observación en un conflicto en el que dicha organización es parte afectada".

En este sentido, recalcan que "la neutralidad exigible a una figura mediadora no puede concurrir en quien representa a un colectivo directamente implicado, por legítima y respetable que sea su posición".

La misiva añade que la propuesta de 'observador institucional independiente' que se anunció "de forma no clara en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y que se ha publicitado como figura de mediación en medios de comunicación, consideran que se trata de un error, ya que intenta trasladar una negociación laboral al terreno de la presión social, utilizando a los pacientes para evitar que el ministerio asuma sus responsabilidades frente a los profesionales".

Insisten en que "los problemas de trabajo deben resolverse entre las partes implicadas, e introducir de forma unilateral a terceros que no son neutrales ni expertos en estos conflictos solo sirve para entorpecer el diálogo y podría demostrar una falta de voluntad real por parte del ministerio para llegar a un acuerdo que ponga fin a la huelga".

A juicio de los representantes del colectivo médico, "esta decisión unilateral quiebra el marco propio de la mediación en un conflicto, basado en el nombramiento de una figura reconocida por las partes y con imparcialidad contrastada en el conflicto, y abre la puerta a la incorporación unilateral de terceros sin respaldo jurídico ni acuerdo previo".

Por tanto, el Comité insiste en que "en la actualidad no concurrirían las condiciones que justificarían la participación de una figura de observador o mediador, y alerta de que su introducción podría distorsionar el proceso negociador y debilitar la confianza entre las partes".