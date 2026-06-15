Comité de Huelga médica eleva el conflicto contra Sanidad y el Estatuto Marco con paros indefinidos desde septiembre

El Comité de Huelga eleva el conflicto contra Sanidad y el Estatuto Marco con paros indefinidos desde septiembre - EUROPA PRESS

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Huelga ha decidido elevar el conflicto contra el Ministerio de Sanidad y el Estatuto Marco con paros médicos indefinidos a partir de septiembre, lo que ha anunciado en el inicio de la última semana de huelga mensual establecida antes del verano, que ha arrancado este lunes con una multitudinaria concentración ante la sede ministerial, en Madrid.

La decisión "está tomada por el Comité de Huelga" y, ahora, lo necesario es estudiar "la forma exacta que va a adoptar, las fechas de inicio", ha indicado el presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, como máximo representante de uno de las organizaciones integradas en este órgano de negociación.

En la misma línea se ha mostrado la secretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), Ángela Hernández, quien ha confirmado que "se trata de una intensificación y de una huelga indefinida cuyos formatos se decidirán en septiembre". De cualquier forma, este colectivo ha asegurado que estos paros indefinidos solo se producirán "si no se produce ningún cambio durante estas cinco jornadas de paro que comienzan hoy y en los meses de julio y agosto".

De hecho, el Comité de Huelga ha recordado que será solo en septiembre cuando se anuncien "el formato de la huelga indefinida y el resto de medidas adoptadas para mantener las reivindicaciones del colectivo". Estas "giran en torno a la creación de un Estatuto propio del médico y el facultativo, acorde a su formación y responsabilidad", ha puesto de manifiesto.

En este sentido, los profesionales reclaman "un ámbito de negociación específico, con garantías jurídicas reales y sin dependencia de otras mesas; la implantación de una jornada laboral de 35 horas, con el exceso de jornada reconocido, retribuido y computable a efectos de jubilación; una clasificación profesional justa, acorde al nivel formativo y a la responsabilidad clínica y un modelo de jubilación flexible y sin penalizaciones, que reconozca la penosidad del ejercicio médico".

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