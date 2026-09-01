Comité de Huelga ve agotada la interlocución con García por la "cerrazón" al aprobar el Estatuto Marco en segunda vuelta

Archivo - El Comité de Huelga eleva el conflicto contra Sanidad y el Estatuto Marco con paros indefinidos desde septiembre - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Huelga médica ha subrayado que la interlocución con la ministra de Sanidad, Mónica García, está ya "agotada" tras "la cerrazón" observada al aprobarse este martes, y en segunda vuelta en Consejo de Ministros, el Estatuto Marco.

"No habrá Estatuto Marco para los médicos sin contar con los médicos", han manifestado los sindicatos que lo componen, los cuales han denunciado "el empecinamiento del Ministerio de Sanidad en seguir adelante con un Estatuto Marco que cuenta con el rechazo de médicos y facultativos, ignorando meses de huelgas, movilizaciones y reiterados intentos de alcanzar una negociación real".

A juicio del Comité de Huelga, "resulta incomprensible que, después de un conflicto de esta magnitud, Sanidad haya dejado transcurrir el verano sin realizar un verdadero intento de acercamiento y pretenda ahora continuar la reforma prácticamente desde el mismo punto". De hecho, ha confirmado que "las reivindicaciones fundamentales de médicos y facultativos siguen sin resolverse".

En este sentido, y tras insistir en que "el conflicto médico sigue abierto", ha manifestado que es necesario abordar el reconocimiento y la clasificación profesional, la jornada, las guardias y los descansos, las singularidades derivadas de la formación y la responsabilidad y un ámbito propio de negociación para las condiciones específicas de trabajo.

AL PARLAMENTO SIN EL CONSENSO DE LOS MÉDICOS

Ahora, el siguiente trámite en relación con esta norma es el parlamentario, al que se llega, según estas organizaciones sindicales, "sin haber conseguido el consenso de los médicos y sin tener garantizado el necesario consenso". "Los partidos de la oposición han manifestado su rechazo a la reforma y existen también posiciones críticas entre formaciones cuyos votos son relevantes para las iniciativas legislativas del Gobierno", han recordado al respecto.

"Resulta difícil comprender por qué Sanidad ha preferido mantener el enfrentamiento antes que aprovechar estos meses para buscar un acuerdo", han incidido, al tiempo que han destacado que los acuerdos alcanzados por los sindicatos médicos en diferentes comunidades autónomas "demuestran precisamente que cuando existe voluntad política para negociar con los médicos, hay acuerdo".

Por último, y tras subrayar que el Estatuto Marco "permite una jornada discriminatoria solo para médicos y facultativos", el Comité de Huelga ha informado de que seguirá defendiendo sus reivindicaciones ante los grupos parlamentarios y mantendrá todas las medidas de presión y movilización necesarias mientras continúen sin resolverse las causas que originaron el conflicto.

El Comité de Huelga, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA), lamenta que "nada ha cambiado porque el ministerio no ha querido cambiar nada".