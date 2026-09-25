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MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Nacional de Artritis (ConArtritis) ha advertido de que las personas con enfermedades reumáticas pueden presentar un mayor riesgo cardiovascular, así como afectación del sistema neurológico.

En el marco del Día Nacional de la Artritis, ConArtritis ha puesto en marcha una nueva edición de su campaña 'Octubre, mes de la artritis y espondiloartritis', una iniciativa que busca dar visibilidad y sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de las personas que conviven con enfermedades como la artritis reumatoide, la artritis psoriásica, la artritis idiopática juvenil y las espondiloartritis.

El objetivo de esta campaña es mejorar el conocimiento social sobre estas patologías, dar visibilidad a las necesidades de las personas que conviven con ellas y favorecer una mayor comprensión de su impacto más allá de las articulaciones.

Según explica la coordinadora, aunque habitualmente se relaciona la artritis y la espondiloartritis con el dolor y la inflamación articular, se trata de enfermedades reumáticas inflamatorias que pueden tener consecuencias en diferentes ámbitos de la vida y afectar a otros órganos y sistemas.

Por ello, la campaña de este año quiere poner el foco en algunas de esas consecuencias que con frecuencia permanecen invisibles, como el riesgo cardiovascular o determinadas afectaciones neurológicas, así como en síntomas como la fatiga persistente, el sueño no reparador, las dificultades de concentración, la niebla mental y el dolor crónico.

"Las personas con enfermedades reumáticas se enfrentan a una realidad que muchas veces no se ve. Son patologías que no afectan únicamente a las articulaciones, sino que pueden tener un impacto físico, emocional, cognitivo, laboral y social. Con esta campaña queremos contribuir a que la sociedad conozca mejor esta realidad y a que las necesidades de quienes conviven con estas patologías sean comprendidas y atendidas", ha subrayado el presidente de ConArtritis, Antonio Torralba.

'LUCE POR LA ARTRITIS'

El 1 de octubre, Día Nacional de la Artritis, edificios, monumentos, fuentes y otros espacios emblemáticos de diferentes puntos de España se iluminarán de color verde para llamar la atención sobre estas enfermedades. Con esta iniciativa, ConArtritis quiere recordar que muchas de las consecuencias de la artritis y la espondiloartritis permanecen invisibles para la sociedad y que su impacto puede extenderse a la salud física, emocional, cognitiva, laboral y social.

Entre los lugares que se sumarán a esta acción se encuentran espacios emblemáticos como la Fuente de Neptuno de Madrid, el Palacio de las Cortes de Aragón en Zaragoza, el Castillo de Bellver en Palma, el Teatro Campoamor de Oviedo, la Plaza de España de Sevilla, el Puente Romano de Ourense, la Casa Consistorial de Vitoria-Gasteiz o el Parlamento de Canarias, entre muchos otros.

La campaña contará también con la proyección del logotipo de 'Octubre, mes de la artritis y espondiloartritis' sobre la fachada del Parlamento Vasco.

VI CONGRESO DE PERSONAS CON ARTRITIS Y ESPONDILOARTRITIS

Por otra parte, los días 7 y 8 de octubre, de 17.00 a 20.00 horas, se celebrará el VI Congreso de personas con artritis y espondiloartritis, un espacio de información, encuentro y participación en el que profesionales sanitarios y personas con experiencia propia abordarán cuestiones prioritarias para quienes conviven con estas enfermedades. En esta edición, el programa se estructura en torno a dos grandes áreas: el riesgo cardiovascular y las afectaciones neurológicas.

Durante la primera jornada, el 7 de octubre, se abordará la relación entre inflamación y salud cardiovascular, con una conferencia magistral titulada 'Más allá de las articulaciones', una mesa de diálogo sobre el corazón en las artritis y las espondiloartritis, un taller sobre alimentación, movimiento y gestión del estrés y un diálogo entre experto y paciente sobre salud cardiovascular.

La segunda jornada, el 8 de octubre, estará centrada en la conexión entre inflamación, cerebro, dolor y fatiga, con un panel de expertos, un diálogo entre especialista y paciente, un taller vivencial sobre el impacto invisible de la enfermedad y una sesión práctica con herramientas para reducir el dolor y favorecer el bienestar social.

Por último, el 12 de octubre, Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas, ConArtritis anima a la ciudadanía a vestir de verde y compartir sus fotografías en redes sociales con el 'hashtag' #VenDeVerde26. Además, este año, las imágenes formarán parte de un muro colectivo que se publicará en la página web de la asociación.