MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Nacional de Artritis (ConArtritis) ha desarrollado durante 2025 el proyecto de fortalecimiento asociativo 'Trabajamos en Red', una iniciativa de ámbito estatal destinada a consolidar y profesionalizar las asociaciones y delegaciones de su red, que ha beneficiado directamente a 11 asociaciones y 14 delegaciones.

ConArtritis resalta que a lo largo de este año ha desarrollado acciones de asesoramiento continuo, elaboración de materiales de apoyo, reuniones de seguimiento, sesiones telemáticas y acompañamiento personalizado a las entidades. En total, se han realizado 100 atenciones a asociaciones y delegaciones a través de llamadas, correos electrónicos, mensajería y videollamadas, facilitando respuestas ágiles a las necesidades organizativas planteadas.

Entre los principales resultados del proyecto destaca la incorporación de una nueva asociación a la red estatal, el fortalecimiento de varias delegaciones y el acompañamiento en procesos clave como registros administrativos, visibilización institucional y planificación de actividades. Asimismo, se ha promovido el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre entidades, reforzando el trabajo colaborativo.

En el marco del proyecto también se ha optado por la elaboración de una video-guía práctica sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como materiales específicos sobre igualdad de género, que han sido distribuidos entre todas las asociaciones y delegaciones. Estos recursos, de carácter práctico, contribuyen a alinear el crecimiento institucional de las entidades con principios de equidad, responsabilidad social y desarrollo sostenible.

"Este proyecto ha permitido reforzar el acompañamiento a las asociaciones y delegaciones, dotándolas de herramientas y apoyo continuado para mejorar su organización y su capacidad de respuesta. El trabajo en red facilita la coordinación entre entidades y contribuye a que puedan ofrecer una atención más estructurada y eficaz a las personas con artritis y espondiloartritis desde el ámbito territorial", señala Laly Alcaide, directora de ConArtritis.

Este proyecto se está ejecutando gracias a las cantidades asignadas a actividades de interés general consideradas de interés social en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre Sociedades. La Confederación gestiona estas subvenciones del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para la financiación de los proyectos prioritarios de sus entidades, proporcionándoles asesoramiento y realizando un seguimiento pormenorizado durante todo el proceso. En este caso, el proyecto se enmarca en el Programa de COCEMFE de 'Programa estratégico de Fortalecimiento Institucional del movimiento asociativo de COCEMFE'.