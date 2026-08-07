Infosalus.- El Congreso admite a trámite la proposición de ley para reconocer biología y trabajo social como profesiones sanitarias

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Congreso de los Diputados ha admitido a trámite la proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios Socialista, Sumar, EH Bildu, Republicano y Mixto para reconocer la biología y el trabajo social como profesiones sanitarias.

La iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, ya fue avanzada en abril por la ministra de Sanidad, Mónica García, quien destacó en la Cámara Baja que trabajadores sociales y biólogos son perfiles "imprescindibles" que "están al pie del cañón y que muchas veces no han tenido el reconocimiento que han merecido".

En este sentido, la propuesta busca adecuar la ordenación legal de las profesiones sanitarias, articulada en la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, a la realidad asistencial actual, incorporando de forma explícita a biólogos y trabajadores sociales cuando desarrollan su actividad en el ámbito sanitario, según recoge el texto publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

La proposición detalla que los biólogos llevan años desempeñando "funciones nucleares en ámbitos inequívocamente asistenciales", en particular en los laboratorios clínicos, el diagnóstico genético y genómico, la biología molecular, la microbiología, la inmunología y la reproducción humana asistida, entre otros.

Al hilo, destaca que su actividad es "esencial" para la correcta caracterización de los procesos de salud y enfermedad, la implantación, validación y control de técnicas analíticas complejas, así como la interpretación especializada de resultados con impacto directo en el diagnóstico, el pronóstico y la toma de decisiones clínicas.

El texto establece que los biólogos que desarrollen su actividad profesional en centros, servicios y establecimientos del Sistema Nacional de Salud (SNS) o en centros privados deberán contar con el correspondiente título de especialista en Ciencias de la Salud, obtenido conforme al sistema de formación sanitaria especializada.

No obstante, precisa que mediante real decreto se podrán establecer supuestos de habilitación para el ejercicio de determinadas actividades sanitarias por parte de biólogos que no ostenten el título de especialista, siempre que dichas actividades no se encuentren incluidas entre las competencias propias de los especialistas en Ciencias de la Salud.

TRABAJO SOCIAL

Sobre el trabajo social, subraya que ha adquirido un "papel estructural" en el ámbito sanitario y que actividades como la valoración social sanitaria, el diagnóstico social complementario al clínico, la intervención sobre los determinantes sociales de la salud y la coordinación sociosanitaria son "esenciales" para un abordaje integral y eficiente de los procesos de enfermedad.

En cuanto al reconocimiento de los trabajadores sociales como profesionales sanitarios, la iniciativa contempla que los requisitos mínimos para el ejercicio de la profesión en el ámbito sanitario se establecerán reglamentariamente mediante real decreto.

Por otra parte, la proposición incluye una modificación de la Ley 44/2003 para garantizar que los registros nacionales de especialistas sean gestionados por el Ministerio de Sanidad y se integren en el Sistema de Información Sanitaria del Sistema Nacional de Salud, que hará públicos los datos agregados e integrados de los mismos, así como los que resulten de su tratamiento estadístico, de acuerdo con los principios generales que se establezcan por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).