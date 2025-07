El Congreso aprueba la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública para mejorar la respuesta ante crisis sanitarias

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes de forma definitiva el proyecto de Ley para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), un organismo que tiene como objetivo mejorar las capacidades para la preparación y la respuesta frente a riesgos y amenazas graves para la salud.

El texto incluye finalmente las disposiciones referidas a la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, así como la que aludía a la Ley de Competencia Desleal, que el Partido Popular suprimió durante la tramitación en el Senado, haciendo valer su mayoría absoluta para incorporar seis enmiendas.

La Cámara Baja ha rechazado dichas modificaciones, eliminando con ello las propuestas para reforzar el papel de las comunidades autónomas en la Agencia e instar a la colaboración de las compañías farmacéuticas con las administraciones para la preparación ante emergencias sanitarias. Así, el texto que se enviará al Boletín Oficial del Estado (BOE) será el que salió en su día del Congreso.

De este modo, la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) ha finalizado su tramitación en un segundo intento, pues el pasado mes de marzo el proyecto decayó en la Cámara Baja con los votos en contra de PP, Vox y Junts.

La AESAP, que ya se contemplaba en la Ley General de Salud Pública de 2011, es un organismo que busca modernizar y cohesionar los sistemas de vigilancia del estado de salud de la población y aquellos que comprenden los problemas y los riesgos a los que se enfrenta. A través de ella, se establecen los fundamentos para adaptar el sistema de salud a amenazas sanitarias, como la pandemia de Covid-19, y anticiparlas.

Además, la AESAP pretende servir para mejorar la coordinación y la colaboración con la comunidad científica, la industria, las administraciones y las instituciones para monitorizar y acompañar a las diferentes estrategias de respuesta.

Para ello, se realizará un abordaje holístico y transdisciplinar de los problemas de salud y sus determinantes, actuando bajo el principio de 'una sola salud' ('One Health'), que integra la salud de las personas, los animales y el medio ambiente.

"UNA LEY QUE HABLA DE SALUD PARA TODOS"

Durante el debate parlamentario, la diputada de Sumar Alda Recas ha resaltado el valor de este proyecto de Ley para crear la AESAP. "Una Ley que habla de salud para todos. Una Ley que nos iguala a todos ante los riesgos que llegan y llegarán", ha subrayado.

En esta línea, ha señalado que esta Ley habla de planificación, coordinación, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, y comprende también la realización de estudios sobre los factores que afectan a la salud de la población. Asimismo, ha apuntado que esta Ley habla de trabajo en red, así como de compartir información, evidencia y soluciones conjuntas.

Por su parte, la diputada socialista Carmen Martínez ha detallado en su intervención los aspectos que se han incorporado al proyecto de Ley para solucionar diversas inquietudes, como las que expresaron las comunidades autónomas sobre la posible invasión de competencias que podía hacer la Agencia.

"Y lo hemos hecho aclarando las funciones de la Agencia, anticipándonos al reglamento que posteriormente se va a desarrollar y asegurando la colaboración y el respeto con los organismos de los que disponen las comunidades autónomas en el intercambio de datos", ha señalado Martínez.

Además, ha aludido a las modificaciones contempladas en el texto para abordar la innovación incremental, "importante" para la industria farmacéutica; garantizar la participación de las CCAA en la gobernanza de la Agencia; o asegurar que la elección de la persona que dirija el organismo se haga por mérito y capacidad, entre otras incorporaciones.

Con ello, ha criticado las enmiendas que los 'populares' introdujeron en el Senado, al tratar en su mayoría aspectos que considera ya incluidos en el texto, o la que suprimía las disposiciones referidas a los medicamentos veterinarios. A este respecto, Martínez ha señalado al PP por "dar la espalda" a los veterinarios después de hacerles promesas para apoyar sus reivindicaciones.

HERRAMIENTA "NECESARIA"

En respuesta, la diputada del PP Elvira Velasco ha subrayado que su formación política "siempre" ha defendido la creación de la AESAP, que llevaba en su programa electoral, ya que es una herramienta que España "necesita" para fortalecer la promoción y prevención de la salud, así como la preparación frente a emergencias.

"Si no se cumple con este objetivo, se convertirá en un chiringuito más del Gobierno, otro sitio para colocar a sus amigos, y que desde luego van a estar muy alejados del aval científico, y por eso esto no es lo que necesita la Agencia", ha aseverado para añadir que "mal vamos" si se conoce el nombre de la persona que se postula como director antes de que la propia AESAP se apruebe, en referencia al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Velasco también ha denunciado que el proyecto de Ley se presente sin memoria económica y ha insistido en que deben quedar establecidos de forma clara los objetivos, competencias y mecanismos de rendición de cuentas de la AESAP, a fin de que esta cuente con una función "técnica independiente y estratégica".

OPOSICIÓN DE VOX

En su turno, la diputada de Vox Rocío de Meer ha expuesto la negativa de su partido a la creación de la Agencia, ya que consideran que el organismo "no va solucionar" los problemas del sistema sanitario español, que para la formación residen en la fragmentación de competencias entre las 17 comunidades autónomas.

"No vamos a apoyar, desde luego que no, esta Agencia Estatal de Salud Pública, que ha venido a no solucionar nada y a colocar a mucha gente", ha aseverado para reclamar después la devolución de todas las competencias al Ministerio de Sanidad, a fin de que este "sirva para algo".