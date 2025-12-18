El Congreso insta a los gobiernos a reforzar la protección ante emergencias alérgicas en centros educativos

Archivo - Inyectores para la anafilaxia, alergía alimentaria. - CARRIECAPTURED/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de los Diputados ha instado a los poderes públicos a reforzar las políticas de información, formación y respuesta ante emergencias alérgicas, con especial atención a los menores y centros educativos, a través de la lectura en el Pleno del pasado 11 de diciembre de una declaración institucional promovida por la Asociación Española de Personas con Alergia a Alimentos y Látex (AEPNAA).

"Con motivo del Día Mundial de la Anafilaxia, este Parlamento expresa su compromiso con la concienciación, la prevención y la protección de la vida frente a una reacción alérgica grave que se manifiesta de forma súbita y que es potencialmente mortal", reza la declaración que leyó el secretario primero de la Mesa, Gerardo Pisarello, y aprobaron todos los grupos parlamentarios.

El texto hace énfasis de manera expresa en la protección de los colectivos más vulnerables, y en particular de los niños, subrayando la importancia de garantizar entornos seguros y preparados en los centros educativos y en otros espacios en los que los menores desarrollan actividades de ocio y tiempo libre.

En este sentido, AEPNAA ha destacado que contar con autoinyectores de adrenalina en colegios y otros espacios frecuentados por niños puede ser decisivo para salvar vidas ante una reacción alérgica grave. La asociación ha señalado que esto es competencia de los gobiernos autonómicos y requiere la coordinación de las áreas de Sanidad y Educación.

También ha advertido de que España está viviendo un aumento significativo de las enfermedades alérgicas, y que la prevalencia de la anafilaxia podría alcanzar hasta el dos por ciento de la población según los últimos datos disponibles, lo que convierte esta patología en un desafío creciente de salud pública que requiere respuestas urgentes y coordinadas.

En este contexto, AEPNAA ha anunciado que va a iniciar una ronda institucional por las comunidades autónomas para reclamar la adopción de medidas urgentes de prevención, la mejora de la preparación de los entornos educativos y la implantación de un marco común de protección frente a las emergencias alérgicas, con el objetivo de evitar nuevas reacciones graves y garantizar la seguridad de los menores en todo el territorio. La Comunidad de Madrid y Baleares inaugurarán esta ronda institucional.

"Vamos a pedir medidas sencillas y de fácil aplicación. Queremos que las comunidades autónomas legislen cuanto antes para proteger a los colectivos más vulnerables a las reacciones alérgicas graves, y ahora es el momento gracias al apoyo expreso del Congreso de los Diputados a nuestras demandas", ha expresado el presidente de AEPNAA, Ángel Sánchez.