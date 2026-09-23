El Congreso rechaza una moción para que el Estatuto Marco actualice la clasificación profesional del personal sanitario

La diputada de Coalición Canaria Cristina Valido interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Congreso debate y vota una iniciativa de Vox para que el PSOE y sus aliados de izqu - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de los Diputados ha rechazado este miércoles una moción de Coalición Canaria que pretendía que el nuevo Estatuto Marco recogiera la actualización de la clasificación profesional y retributiva del personal sanitario de formación profesional y del personal de gestión y servicios, así como la reforma del sistema de carrera profesional.

La moción ha sido rechazada con 15 votos a favor, 39 en contra y 294 abstenciones. Durante su defensa, la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido ha advertido de que el debate sobre la reforma del Estatuto Marco parece estar centrado en las reivindicaciones de los médicos, dejando en un segundo plano a otros profesionales del sistema sanitario.

"Estamos en un momento en el que el debate sobre el Estatuto Marco de sanidad parece anclarse en las reclamaciones de médicos y en este momento nos olvidamos de otros profesionales que están en el sistema y que son igual de fundamentales. Insisto, sin ellos tampoco nuestros hospitales pueden funcionar", ha subrayado Valido.

En este sentido, Valido ha recordado que el Estatuto Marco se encuentra en tramitación parlamentaria y ha defendido que la moción supone un "compromiso" para respaldar las medidas que, a su juicio, necesitan estos profesionales sanitarios.

"Es un compromiso con cientos de miles de personas, a pelear para que las enmiendas necesarias cuenten con el apoyo de todos ustedes y puedan verse reconocidos y adecuadamente recogidos en las nuevas condiciones para el sistema sanitario", ha señalado.

RETIRAR EL PROYECTO DEL ESTATUTO MARCO

Por su parte, la diputada del PP María Ramírez ha criticado que el Estatuto Marco llegue al Congreso de los Diputados "sin consenso" y ha pedido la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García. "Llega después de un año y medio de conflictos, de numerosas huelgas, desde una huelga indefinida convocada a partir del 28 de octubre", ha añadido.

En esta línea el PNV ha presentado una enmienda a la moción en la que plantea retirar el proyecto del Estatuto Marco y volver a iniciar su elaboración "desde la negociación". "No somos los únicos en pedirlo, lo han pedido muchas comunidades autónomas", ha manifestado diputado del PNV Joseba Andoni Agirretxea.

Tras ello, la diputada de Junts Pilar Calvo ha subrayado que la posición de su grupo respecto al Estatuto Marco es una enmienda a la totalidad, al considerar que el Ministerio de Sanidad ha generado "tanta confrontación" que el proyecto "ya no es viable".

"UN ESTATUTO MARCO QUE RECOJA LAS MEJORAS"

La diputada del PSOE Valle Mellado ha destacado el papel de las técnicas en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), a las que ha definido como un colectivo "fundamental", especialmente debido al envejecimiento de la población y a la creciente cronicidad.

Mellado ha reconocido también el "cansancio" de estas profesionales, que, según ha señalado, afrontan problemas derivados de las plantillas insuficientes, las dificultades para conciliar y la falta de tiempo.

En este punto, ha asegurado que el PSOE reconoce la necesidad de actualizar la clasificación profesional y retributiva del personal sanitario y del personal de gestión y servicios. "Nuestra apuesta es por un nuevo Estatuto Marco como la mejor fórmula para reconocer de una vez a todo el personal ahora mal clasificado y garantizar mejores condiciones laborales", ha defendido.