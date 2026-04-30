El Congreso rechaza la PNL de Vox para derogar el RD de universalidad y garantizar la "prioridad nacional" en la sanidad

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves la proposición no de ley (PNL) presentada por Vox para instar al Gobierno a derogar el Real Decreto (RD) que garantiza el acceso a atención sanitaria pública a personas extranjeras que viven en España sin residencia legal, y garantizar la "prioridad nacional" en el acceso al sistema sanitario.

La iniciativa, con la que Vox buscaba denunciar el "colapso del Sistema Nacional de Salud provocado por el Gobierno de España", ha recibido 33 votos a favor, 315 en contra y ninguna abstención durante su votación en la Cámara Baja, que se ha producido "en sus propios términos", al ser rechazada por el grupo parlamentario proponente la enmienda presentada por el Partido Popular.

Durante el debate de la PNL, que tuvo lugar este martes, la diputada Blanca Armario defendió la iniciativa aseverando que la "crisis del sistema sanitario" no es "repentina" ni un "colapso inesperado", sino que surge "de la acumulación de decisiones erróneas, de la ausencia de planificación, de mala gestión y de la obstinación ideológica de este Gobierno". En su texto, Vox apunta a las "políticas de inmigración masivas" como "una de las causas de este empeoramiento".

Armario denunció que los gobiernos de PP y PSOE han permitido que los sistemas sanitarios autonómicos se conviertan en "distintos destinos turísticos para los extranjeros", donde reciben atención "a coste cero sin haber contribuido jamás al sistema, ni ellos, ni sus padres, ni sus abuelos", pero que se traduce en "más impuestos para los españoles", quienes, según señaló, no ven reflejada su contribución en mejores servicios públicos.

En este contexto, reprochó a la ministra de Sanidad, Mónica García, que ya esté pensando en las elecciones de la Comunidad de Madrid, en lugar de dar respuestas a la situación que atraviesa el Sistema Nacional de Salud (SNS), donde refirió que se "necesitan más profesionales sanitarios y más profesionales médicos".

Con su PNL, el partido buscaba demandar la prioridad de los españoles en el acceso al SNS como "una máxima innegociable y de sentido común". También llamaba a proceder a la deportación de todos aquellos extranjeros que no contribuyan a la economía nacional, y condicionaba el acceso a los servicios públicos por parte de los inmigrantes legales a sus años de cotización.

Asimismo, reclamaba "combatir el fenómeno del turismo sanitario", "revertir el deterioro y el colapso" del Sistema Nacional de Salud; "atender de forma urgente y prioritaria las necesidades reales" en materia de personal, financiación y medios; y la publicación de los datos relacionados "con el impacto y el coste que tiene la inmigración masiva" en la sanidad.

El Partido Popular presentó una enmienda de sustitución, rechazada por Vox. En su exposición, el 'popular' Antonio Román aseveró que "el Gobierno de Pedro Sánchez ha fracasado en sanidad" y pidió la dimisión de la ministra de Sanidad.

Sin embargo, apuntó que el texto presentado por Vox ofrecía una visión "reduccionista" y "simplista" al responsabilizar exclusivamente a la inmigración del deterioro del SNS, algo en lo que precisó que no estaba de acuerdo. "Hay otras muchas razones que debemos de atacar si queremos garantizar la sostenibilidad", afirmó para detallar que "hacen falta políticas de luces largas, consensuadas con todos los agentes y con una financiación adecuada".

"BAJEZA ENORME E INMORAL"

En el turno de fijación de posiciones, la diputada del PSOE María Luisa Faneca aseveró que culpar al Gobierno de España y, "sobre todo", a los migrantes del "colapso" de la sanidad pública es de una "bajeza enorme e inmoral". En este sentido, aseguró que el Ejecutivo no va a permitir que se deroge el derecho a la prestación sanitaria de las personas migrantes para "volver al pasado de las políticas racistas y discriminatorias".

Además, resaltó que el actual Gobierno ha aumentado el gasto sanitario en 300.000 millones de euros más que la Administración anterior. "La pregunta es dónde han ido los recursos adicionales transferidos a las comunidades autónomas donde gobernáis", cuestionó al Partido Popular y a Vox.

Desde Sumar, Alda Recas reconoció el acuerdo de su formación con uno de los puntos planteados por Vox, "que el bipartidismo es el responsable de muchas de las cosas que nos ocurren". Sin embargo, subrayó que no están de acuerdo con "el resto" de la iniciativa "porque es racista" y, en esta línea, apuntó que no se va a derogar el real decreto de universalidad, puesto que "hay evidencia" sobre su "necesidad".

El diputado de Podemos Javier Sánchez reprochó a Vox su uso de la situación de la sanidad pública "como excusa" para hablar de "lo que de verdad le interesa" a la formación, "criminalizar a las personas migrantes". "Además de racista, su propuesta es profundamente irresponsable y estúpida porque negar la sanidad a un colectivo supone poner en riesgo la salud de todos", añadió.

Por su parte, la diputada de Més-Compromís Águeda Micó calificó la proposición de Vox de "basura racista" y subrayó que "no colapsa la sanidad quien llega en patera", sino "quien hace recortes y quien hace privatizaciones".