Congreso toma en consideración la Proposición de ley para reconocer a biólogos y trabajadores sociales como sanitarios

Archivo - Equipo de investigación multiétnico que estudia mutaciones de ADN. Doctora en primer plano - JANIECBROS/ ISTOCK - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la toma en consideración de la Proposición de Ley sobre el reconocimiento de la profesión de biólogo y trabajador social como sanitaria, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista (GPS) y defendida por su diputada Margarita Martín.

De esta manera, el texto, apoyado inicialmente por Bildu, ERC y Sumar, así como por Compromís y BNG como integrantes del Grupo Mixto, entra ahora en fase de tramitación parlamentaria tras obtener 165 votos a favor, 32 en contra y 148 abstenciones.

"La realidad sanitaria ha avanzado más deprisa que la legislación", ha indicado Martín, quien ha señalado que, por tanto, es necesaria una "respuesta adecuada" en forma de ley. "No estamos regalando una condición profesional ni creando artificialmente una realidad que no existe, estamos reconociendo funciones que ya se desarrollan todos los días en el ámbito sanitario", ha aseverado.

En primer término, se ha referido a los biólogos, señalando que intervienen en diferentes ámbitos, como la genética, la reproducción humana asistida y las técnicas diagnósticas. Por ello, y porque "la Sanidad moderna es necesariamente multidisciplinar", aboga por su reconocimiento profesional, ya que "llevan décadas con funciones esenciales" también en aspectos como la biología molecular y la microbiología.

Tras manifestar que los biólogos tienen "incidencia directa en el diagnóstico y la toma de decisiones clínicas", ha afirmado que, por su parte, los trabajadores sociales cobran importancia a la vez que lo han hecho "las condiciones sociales, familiares y económicas", las cuales pueden determinar cómo se enferma "y los resultados en salud". Hacen "un diagnóstico social que es complementario al clínico", ha subrayado.

MÁS DE 40.000 PROFESIONALES

Además, la socialista ha ofrecido el dato de que "cerca del 40 por ciento de los titulados en Biología ejercen funciones sanitarias", lo que se traduce en "no menos de 30.000 en el sistema sanitario". Mientras, en Trabajo Social, "un 20 por ciento ejercen funciones en el ámbito sanitario", por lo que "más de 40.000" profesionales de ambos colectivos están afectados por el reconocimiento, ya que "se vincula al ejercicio en el ámbito sanitario", ha explicado.

Por todo ello, considera que la legislación "debe adaptarse" y establecer el reconocimiento de biólogos y trabajadores sociales, lo que conllevará "seguridad" para los pacientes y "calidad" para el sistema sanitario. "El reconocimiento no significa invadir competencias, no se trata de quitar espacio a nadie", ha asegurado, al tiempo que ha anunciado "requisitos específicos" para obtenerlo y así saldar una "deuda histórica" con los profesionales.

En la misma línea se han mostrado las miembros de Compromís, Águeda Micó, quien ha manifestado que el texto aprobado para su tramitación pone la ley "en el lugar que ocupa ya la realidad de los biólogos, biólogas, trabajadores y trabajadoras sociales"; y de Coalición Canaria, Cristina Valido (GMX), que ha subrayado el "papel fundamental" de los sanitarios en cuestión, aunque ha pedido "un marco jurídico adecuado" y una financiación que "será fundamental".

ACTUALIZAR LA LOPS

"Debe actualizarse la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) para incorporar de forma expresa a las personas biólogas y trabajadoras sociales", ha subrayado, por su parte, el integrante de BNG, Néstor Rego, que ha anunciado enmiendas para asegurar que los que ejercen en el sistema sanitario "queden incluidos en el ámbito de la ley" y para "que se valore también la incorporación de aquellas otras profesiones que todavía siguen fuera".

Otros diputados que han intervenido han sido las representantes de Bildu, Marije Fullaondo; de Junts, Pilar Calvo; y de ERC, Etna Estrems; indicando la última que es "insostenible" que en 2026 se ordenen las profesiones sanitarias con una ley de 2003. Al respecto, la primera ha sostenido que la Psicología y la Educación Física son ámbitos que merecen cabida en el debate, mientras que Calvo, que también ha citado a los audiólogos, ha rechazado que el desarrollo reglamentario del trabajo social quede "en manos de un real decreto estatal".

Las dudas sobre el procedimiento para el reconocimiento de biólogos y trabajadores sociales también han sido mostradas por el miembro del PNV, Joseba Agirretxea, y la del Partido Popular (PP), Rosa Quintana. A juicio del primero, es necesario preguntarse "si la modificación de la actual ley es la vía más adecuada", por lo que ha pedido "rigor y especial prudencia", y actuar "sin solapar competencias".

"El debate no es si los biólogos forman parte de la realidad sanitaria (...), el debate es cómo trasladamos adecuadamente esa realidad al marco jurídico, con rigor, con seguridad jurídica y con respecto al conjunto de la sociedad", ha sostenido al respecto la 'popular', quien ha reconocido, no obstante, que desde la aprobación de la LOPS, "la ciencia, la tecnología y la propia organización de la asistencia sanitaria han evolucionado de manera extraordinaria".

Por último, la diputada de Sumar, Alda Recas, y el de Vox, David García, han escenificado con reproches cruzados las posturas que enfrentan a ambas formaciones. Así, Recas ha señalado que García y sus compañeros "no conocen más profesionales que los de siempre", mientras que este último ha denunciado el malestar de los sanitarios generado, a su juicio, por la gestión de la ministra de Sanidad, Mónica García.