Infosalus.- El Consejo de Colegios Farmacéuticos reivindica competencias, reconocimiento y apoyo institucional a la farmacia

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MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha recordado que el próximo 25 de septiembre se celebra el Día Mundial del Farmacéutico, en el que se visibilizará el papel de este profesional en el cuidado de la salud y se reivindicará que tenga las competencias, reconocimiento y apoyo institucional que necesita.

Bajo el lema 'Fortaleciendo la salud con el farmacéutico', una adaptación del elegido por la Federación Internacional Farmacéutica (FIP), la entidad busca destacar que es cada vez más necesario contar con los farmacéuticos para responder a los desafíos sanitarios derivados de los cambios demográficos, las enfermedades crónicas o la innovación digital.

Así, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha resaltado que el Día Mundial del Farmacéutico supone una "oportunidad" para visibilizar esa contribución, abogar por la plena integración de los farmacéuticos en las estrategias sanitarias y recordar a gobiernos, instituciones y otros agentes del sector que apostar por el farmacéutico es apostar por un futuro más saludable para todos.

En España, la profesión farmacéutica acompañará el emblema de la FIP con la leyenda 'Innovación #ConCienciaFarmacéutica' para reflejar la doble dimensión de la profesión, que tiene una sólida base científica y un creciente compromiso social.

CONGRESO NACIONAL FARMACÉUTICO

Precisamente, 'Innovación #ConCienciaFarmacéutica' es el lema del 24 Congreso Nacional Farmacéutico, organizado por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, con la colaboración del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias, que tendrá lugar en Oviedo del 30 de septiembre al 2 de octubre.

A esa cita se espera que acudan cerca de 2.000 asistentes, que podrán compartir experiencias, actualizar conocimientos y participar en los principales debates de la profesión farmacéutica.