Consejo de Dentistas presenta la 'Guía para la Odontología integral', que muestra la necesidad de crear especialidades

Consejo de Dentistas señala que la 'Guía para la Odontología integral' muestra la necesidad de implantar especialidades - CONSEJO GENERAL DE DENTISTAS

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo General de Dentistas y de la Fundación Dental Española (FDE), el doctor Óscar Castro, ha presentado este jueves la 'Guía para la Odontología integral', que muestra la necesidad de implantar las especialidades odontológicas en España para "una formación especializada de calidad".

"Es esencial la implantación oficial de las especialidades odontológicas en España", ha señalado, motivo por que ha mostrado su pesar por el rechazo del Ministerio de Sanidad -mediante resoluciones dictadas en julio- al reconocimiento de las de Periodoncia, Cirugía Bucal, Ortodoncia, Odontopediatría, Endodoncia y Prótesis Estomatológica.

De esta manera se ha expresado Castro durante la exposición del documento, que ha sido elaborado por la compañía tecnológica Align Technology, con la colaboración de un panel de 24 expertos de 14 países, entre ellos los españoles Marià Santamaría y Anáis Ramírez. "La estrecha colaboración pone de manifiesto la profundidad de los conocimientos que exigen estas áreas", ha declarado.

"Estos ámbitos necesitan itinerarios formativos oficiales", ha continuado, para añadir que la implantación "permitiría acreditar esa especialización". Por ello, ha pedido al departamento liderado por Mónica García "que desbloquee esta situación y examine, de nuevo, las decisiones impugnadas", y es que la medida administrativa está recurrida.

EL RECHAZO DE SANIDAD ES "UN OBSTÁCULO"

En este sentido, ha reclamado "un calendario de trabajo concreto". "Nuestro objetivo es establecer un modelo viable acreditado con compensación económica, un modelo adaptado a la situación de la Odontología y que cumpla todas las garantías exigibles", para "acreditar la capacitación avanzada mediante un sistema objetivo y transparente", ha apuntado, tras lo que ha sostenido que las decisiones del Gobierno "suponen un obstáculo a solventar mediante diálogo", por lo que ha reiterado que mantiene su colaboración al respecto.

"España dispone de las herramientas para una formación especializada de calidad", ha insistido, señalando también que la introducción de las especialidades supondría igualar al país con otros europeos que ya disponen de ellas. Por ello, ha insistido en "defender la implantación oficial", aunque ha subrayado que también se conserva "el papel del odontólogo generalista", con una propuesta que "mantiene intactas sus competencias y favorece la colaboración".

En el análisis de la guía, que está avalada por la FDE, y las sociedades españolas de Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES) y de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial (SEdO), ha participado también el presidente de la última, el doctor Javier Girón de Velasco, quien ha compartido la opinión de Castro, al manifestar que el reconocimiento de las especialidades "garantizaría los conocimientos específicos de cada especialidad" y "la atención por el profesional adecuado en cada caso".

"La guía insiste en la selección adecuada de casos, en conocer límites de cada tratamiento y saber cuándo derivar", ha explicado al hilo, para agregar que "la incorporación de nuevas herramientas no sustituye la formación". "Defender la formación es, ante todo, defender la seguridad del paciente", ha aseverado.

Precisamente ahondando en el informe presentado, Castro ha declarado que nace desde una triple perspectiva de "calidad asistencial, formación de profesionales y protección de la salud de los ciudadanos", y es que "una Odontología integral exige el conocimiento del paciente en su conjunto", con "el diagnóstico y la planificación antes de cualquier intervención".

De esta manera, es un apoyo para la planificación y la toma de decisiones clínicas, pero sin sustituir la labor y el criterio profesional. Para ello, reúne evidencia científica y recomendaciones para ofrecer una perspectiva multidisciplinar, integrando la ortodoncia, la prótesis y la Odontología restauradora, así como la Odontología conservadora y mínimamente invasiva y el papel de la digitalización.

AUTONOMÍA DEL JUICIO CLÍNICO

"Cada paciente necesita una indicación individualizada", la cual "corresponde, por supuesto, al dentista", ha concretado el presidente del Consejo General, quien ha añadido que se debe garantizar "la autonomía del juicio clínico a lo largo de toda la asistencia". Por ello, "el documento debe usarse como instrumento de orientación profesional", ha incidido.

Tras sostener que "es esencial la información al paciente", ya que "el consentimiento informado exige explicar qué se desea conseguir", así como las "alternativas" y "limitaciones", ha subrayado la relevancia del "trabajo conjunto", y es que "una planificación compartida permite coordinar objetivos y necesidades", y "facilita las decisiones con visión global del tratamiento".

Por su parte, Girón de Velasco ha apuntado que "la ortodoncia no es un ámbito aislado de la Odontología", además de que "puede desempeñar un papel decisivo", mientras que el presidente de SEPES, el doctor Guillermo Pradíes, ha sostenido que la unión escenificada supone "un primer paso súper importante", ya que "no había ocurrido nunca".

Por último, el vicepresidente de Align Technology para Italia e Iberia, Fausto Grossi, ha subrayado que el objetivo es "claro", que es "compartir conocimiento y ayudar al profesional en su práctica clínica diaria y en la toma de decisiones y, sobre todo, promover una visión más integral del cuidado del paciente".

"Nuestro compromiso con la innovación es claro, con casi más de 356 millones de euros anuales en investigación y desarrollo", ha proseguido, tras lo que la directora clínica adjunta de la entidad, Alejandra Oliver, ha recordado que "los tratamientos odontológicos son cada vez más multidisciplinares". Debido a ello, se ha realizado la guía, que cuenta con una revisión bibliográfica de 1962 a 2023.