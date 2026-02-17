El Consejo de Enfermería pone el foco en la prevención y el acompañamiento frente a los problemas de salud mental

Archivo - Pensamientos negativos - BULAT SILVIA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería (CGE), con el apoyo de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental (Aeesme), ha lanzado una campaña audiovisual para abordar distintos problemas relacionados con la salud mental, poniendo el foco en la importancia de la prevención y el papel que tienen las enfermeras en el acompañamiento y educación en salud de la población.

Esta iniciativa surge a raíz del aumento de trastornos y patologías de salud mental, teniendo en cuenta que cerca del 34 por ciento de la población española padece algún problema relacionado. La depresión, los trastornos de ansiedad y los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) son los más frecuentes, según un informe del Ministerio de Sanidad.

El CGE publicará cada mes, durante 2026, un vídeo divulgativo protagonizado por un profesional de enfermería que ofrecerá consejos sobre cuidado de la salud mental, centrados en TCA, factores de alerta de la depresión y cómo abordarla o el impacto de las redes sociales, entre otros asuntos. El primero de ellos, ya publicado, está dedicado al trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH).

"Como especialistas en salud mental, las enfermeras podemos contribuir a desmontar mitos y a educar en salud para un correcto autocuidado", ha destacado el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya.

VISIBILIZAR EL TRABAJO DE LAS ENFERMERAS

"Nuestro trabajo se centra en el acompañamiento continuo, la mejora de la conciencia de la enfermedad, el apoyo emocional y el desarrollo de estrategias de afrontamiento que ayuden a las personas a manejar sus problemas en la vida diaria", ha señalado la enfermera especialista en salud mental Andrea Lombardero, quien ha destacado la visibilidad que otorgan este tipo de iniciativas a la profesión.

Lombardero ha enfatizado la "cercanía" que ofrecen las enfermeras a la población y ha llamado a apostar por la prevención y la educación emocional desde edades tempranas, a través de una mayor presencia de profesionales de enfermería en colegios y espacios comunitarios.

La enfermera especialista en salud mental María Ramírez, profesional en el Hospital Universitario Dr. Rodríguez Lafora ha apuntado que la enfermera de salud mental, "dentro del equipo multidisciplinar y con una dinámica interdisciplinar garantiza el cuidado integral, puede llevar a cabo intervenciones individuales en consulta, educar en salud, monitorizar la adherencia al tratamiento y acompañar en todo el proceso".

Entre las temáticas que abordarán estos vídeos, destaca el manejo de las redes sociales, especialmente enfocado en la población femenina. "Las redes son un determinante clave de la salud mental, afectan especialmente a la mujer por la cultura de la comparación constante o la autoexigencia para cumplir ciertos estándares. Todo esto puede derivar en ansiedad, depresión, trastornos de la imagen corporal o burnout, entre otros", ha precisado la enfermera especialista en salud mental Miriam Alonso, profesional en el Hospital Dr. Rodríguez Lafora.

Otro de los temas que se tratarán es la salud mental en edades avanzadas. "Durante la vejez las patologías más habituales como la depresión o la ansiedad a menudo están infradiagnosticadas. Además, el estigma alrededor de la salud mental sigue presente, haciendo que muchas personas mayores no pidan ayuda", ha explicado la enfermera especialista en salud mental en el Hospital Dr. Rodríguez Lafora Adriana Anoruo.

COMPROMISO DE LA SOCIEDAD

Con el objetivo de buscar el compromiso de toda la sociedad, el CGE pondrá a disposición de toda la Organización Colegial de Enfermería, formada por los Consejos Autonómicos y Colegios Provinciales de Enfermería, estos materiales para que puedan divulgar el conocimiento enfermero sobre salud mental entre su población más directa.

El proyecto pretende, a través de la Unidad de Cultura Científica del CGE, sentar las bases de nuevas acciones para visibilizar los problemas de salud mental entre la población, y así cumplir con su objetivo de bienestar social.

El presidente de Aeesme, Francisco Megías, ha felicitado al CGE por la iniciativa, "ya que, a buen seguro tendrá repercusión en la población en cuanto a información e identificación una vez más de los cuidados especializados de las enfermeras de salud mental".