Consejo de Farmacéuticos y Sociedad de Medicina de Laboratorio fomentarán el desarrollo técnico en Laboratorio Clínico - CGCOF

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Jesús Aguilar, y de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEMEDLAB), Pastora Rodríguez, han firmado un convenio marco de colaboración por el que las partes fomentarán el desarrollo técnico y profesional en el ámbito del Laboratorio Clínico.

El acuerdo "supone un refuerzo del compromiso que tiene el Consejo General con alcanzar la excelencia en todas las áreas profesionales del farmacéutico, entre ellas, la del Laboratorio Clínico, donde tiene un papel relevante", ha indicado el primero, quien ha añadido que "estos especialistas proporcionan información muy valiosa no solo para determinar el estado de salud de un paciente, sino también como apoyo en el diagnóstico y en el seguimiento clínico".

Por ello, se ha rubricado el entendimiento, que se traducirá en la realización de actuaciones y actividades de interés mutuo que contribuyan a mejorar el desarrollo técnico y profesional de los farmacéuticos y de aquellos especialistas que ejercen en el ámbito del Laboratorio Clínico, especialidad que fue oficialmente reconocida en 2025, tras aprobar el Consejo de Ministros el Real Decreto de creación del título, englobando a las anteriores de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica.

JORNADA NACIONAL DE LABORATORIO CLÍNICO

Los profesionales de esta área "contribuyen a la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, aplicando los métodos y técnicas de análisis de muestras biológicas de origen humano", ha sostenido Aguilar, que ha destacado el trabajo conjunto en la organización de la 'Jornada Nacional de Laboratorio Clínico', que promueve el CGCOF bianualmente y que cumplirá su octava edición en 2027.

Sobre la cita a desarrollar el año que viene, ha asegurado que representa "encuentros de máximo nivel que buscan impulsar el avance de la profesión en el ámbito del Laboratorio Clínico, compartiendo experiencias de valor científico con prestigiosos expertos que aportan su visión y estrategia".

Por otra parte, el convenio contempla llevar a cabo acciones formativas e informativas, sesiones compartidas con expertos y actuaciones coordinadas ante las Administraciones sanitarias para la defensa de los colegiados y asociados de ambas organizaciones. "Este acuerdo nos permitirá trabajar juntos para la formación de nuestros socios", ha sostenido Rodríguez.

A su juicio, "la colaboración con la Vocalía Nacional de Análisis Clínicos del Consejo General ha sido esencial para materializar esta alianza". "Pero esto es solo el principio de un proyecto de colaboración que nos permitirá explorar y desarrollar nuevos caminos de cooperación y aprendizaje mutuo", ha declarado, para concluir afirmando que la meta es "que esa formación beneficie a la ciudadanía a través de los profesionales".