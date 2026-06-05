El Consejo General de Biólogos pide a Sanidad la puesta en marcha de la especialidad de Genética de Laboratorio

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MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos ha reclamado la publicación del real decreto que regula la especialidad de Genética de Laboratorio, aprobada en noviembre de 2024 y cuya entrada en vigor estaba prevista antes del verano de 2025 con el objetivo de su peusta en marcha.

Además, ha pedido avances en la creación de la especialidad de Embriología. La entidad ha recordado que la solicitud fue presentada en noviembre de 2025 con el respaldo de diversas comunidades autónomas y que el Ministerio de Sanidad expresó entonces su apoyo a la iniciativa, comprometiéndose a dar una respuesta en un plazo de entre tres y seis meses. Sin embargo, los profesionales siguen a la espera de su aprobación definitiva.

Desde el Consejo señalan que el Ministerio de Sanidad tiene encima de la mesa la creación de las especialidades multidisciplinares en Genética de Laboratorio y Embriología Clínica como respuesta a "una demanda sanitaria, social y científica imprescindible".

Para el Consejo, ambas especialidades incorporan un componente científico-técnico y terapéutico "singular" y "claramente diferenciado" de cualquier otra especialidad diagnóstica actualmente existente en el sistema de formación sanitaria.

"La Genética de Laboratorio y la Embriología Clínica constituyen pilares fundamentales de la sanidad moderna, especialmente en áreas como el diagnóstico molecular, la medicina personalizada, la reproducción asistida o la prevención de enfermedades hereditarias. Su complejidad y constante evolución requieren de programas formativos completos, específicos y con una duración mínima de las especialidades de cuatro años, reglados y plenamente integrados en el sistema nacional de salud", ha manifestado el Consejo.

En esta línea, ha señalado que el reconocimiento oficial de estas especialidades responde, además, a una "creciente y sostenida" demanda social. "Cada vez más pacientes necesitan acceder a estudios genéticos avanzados o a tratamientos de reproducción asistida, lo que ha incrementado significativamente la relevancia de estos servicios en la cartera sanitaria", apunta.

Así, considera que la creación de estas especialidades garantiza una atención "más segura, homogénea y de calidad", reforzando los derechos de los pacientes y asegurando la excelencia en los procesos diagnósticos y terapéuticos.

Del mismo modo, afirma que esta medida supone un acto de justicia hacia los profesionales que, desde hace muchos años, desempeñan estas funciones con "altos niveles de cualificación y responsabilidad", pero sin el respaldo de una especialidad oficialmente reconocida.

En este contexto, indica que, en la actualidad, una gran parte de los puestos en genética y embriología clínica están ocupados por profesionales con "experiencia contrastada y formación altamente especializada", pese a no disponer de ninguna de las especialidades BIR existentes hasta la fecha. "Esta realidad pone de manifiesto la necesidad urgente de regularizar y estructurar estos perfiles dentro del sistema formativo oficial", añade.

Según el Consejo, la iniciativa cuenta con el respaldo y el interés de casi todas las fuerzas políticas (a nivel nacional y autonómico), que asegura que han manifestado su disposición a avanzar en la regulación e implantación de estas especialidades como parte de una estrategia común para mejorar la calidad asistencial y garantizar la equidad en el acceso a estos servicios en todo el territorio nacional.

"Con la puesta en marcha de las especialidades de Genética de Laboratorio y Embriología Clínica, España se alinea con los estándares internacionales más avanzados, consolidando un modelo sanitario basado en el conocimiento, la innovación y la excelencia profesional. Este hito no solo reconoce el presente de estas disciplinas, sino que también sienta las bases para un futuro en el que la ciencia y la formación especializada continúen siendo motores fundamentales de la atención sanitaria", finaliza.