Jerónimo Carrillo (Solidaridad Médica España), Cecilia Pilar Gracia (Manos Unidas), Rita de la Plaza (CGCOF), Nieves Mijimolle (Farmamundi) y David Roca (Fundación El Alto) - CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS FARMACÉUTICOS

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha entregado este jueves las Ayudas a proyectos de cooperación al desarrollo 2026, hasta 30.000 euros repartidos entre cuatro proyectos de cooperación al desarrollo centrados en mejorar el acceso a medicamentos, la atención a la desnutrición y la salud sexual y reproductiva de comunidades vulnerables de Bolivia, Mozambique y República Dominicana.

La organización colegial concede cada año estas ayudas para apoyar a aquellas entidades que impulsan proyectos centrados en atender las necesidades más básicas de salud de las comunidades más vulnerables y desfavorecidas de los países en vías de desarrollo.

En esta 27ª edición, los proyectos beneficiarios han sido: 'Fortalecimiento de la Red Comunitaria de atención farmacéutica para garantizar el acceso a medicamentos esenciales y mejorar la salud comunitaria en comunidades indígenas amazónicas del Departamento del Beni (Bolivia)', de Solidaridad Médica España, que recibirá 15.000 euros, y 'Prevención sanitaria y atención a la desnutrición en barrios marginales', de Manos Unidas, dotado con 9.000 euros.

Asimismo, las iniciativas 'Acceso a la salud sexual y reproductiva en 10 comunidades de los municipios de Santo Domingo Este y Oeste, República Dominicana', de Farmamundi, y el proyecto 'Mejora de la calidad y accesibilidad a los servicios de salud y medicamentos del Hospital Carmelo de Chokwe, Mozambique', de la Fundación El Alto, recibirán 3.000 euros, respectivamente, para su desarrollo.

Además de por la innovación, los proyectos beneficiarios lo han sido por el impacto real y duradero que tienen en la calidad de vida y salud tanto de los beneficiarios directos como de la comunidad en la que se desarrollan. Asimismo, destacan por su efecto multiplicador y por su viabilidad económica y social una vez concluida la ayuda. Otro aspecto que la Comisión Técnica ha tenido en cuenta para elegir a los beneficiarios ha sido que son iniciativas en las que se promueve la formación y la capacitación relacionadas con la educación sanitaria y/o la farmacología.

"Estas ayudas son un reflejo de que la solidaridad y el espíritu de cooperación no es algo puntual sino un compromiso sólido y mantenido en el tiempo de la profesión farmacéutica", ha señalado Rita de la Plaza, tesorera del Consejo General de Colegios Farmacéuticos.

Tanto es así que, desde que se convocaron por primera vez, el Consejo General ha entregado más de 800.000 euros, que se han destinado a desarrollar más de 100 proyectos impulsados por más de 30 ONG en 35 países. En total, se han beneficiado de esta labor más de 2,3 millones de personas.

Para De la Plaza, se trata de "un compromiso sin fecha de caducidad, que seguiremos impulsando, con el fin de crear conocimiento sobre cooperación, fomentar la figura del farmacéutico cooperante y facilitar que más profesionales se impliquen en estos proyectos".

Estas ayudas forman parte de la Estrategia Social de la Profesión Farmacéutica, que representa una hoja de ruta para canalizar el trabajo de los profesionales farmacéuticos en favor de la sociedad, contribuyendo, así, a acelerar las trasformaciones y retos previstos en la "Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030" del Gobierno de España, que posiciona a la sostenibilidad y los derechos de las personas en el centro de la acción.