El Consejo General de Enfermería exige un marco normativo que reconozca "sin ambigüedades" todas sus competencias

La ministra de Sanidad, Mónica García, el presidente del Coelgio de Enfermeros, Florentino Pérez Raya y el presidente de Europa Press, Asís Martín de Cabiedesdurante el Encuentro Informativo Hospiten 'Foro Profesiones Sanitarias: Presente y futuro de la

El presidente del Consejo General de Enfermería (CGE), Florentino Pérez Raya, ha lamentado que, pese a ser profesionales "altamente cualificadas", las enfermeras no cuentan con el reconocimiento que merecen por parte de la Administración, por lo que ha defendido la necesidad de poner en valor su formación y su nivel real de responsabilidad y de impulsar un marco normativo que reconozca "sin ambigüedades" el conjunto de sus competencias.

En este sentido, ha abogado por reformar la ley del medicamento para incluir dentro de sus competencias su capacidad prescriptora. No obstante, el presidente del Consejo ha recordado que la prescripción enfermera, denominada indicación, es algo que ya está incorporado en la legislación mediante Real Decreto de 2018, y asumido por los representantes sindicales y profesionales del colectivo médico.

"Estoy seguro que la prescripción enfermera será vista en un futuro como un acto habitual que agilizará el Sistema Nacional de Salud y la continuidad de la atención, siempre dentro nuestro ámbito competencial", ha señalado Pérez Raya durante el encuentro informativo del Foro Hospiten 'Profesiones Sanitarias: Presente y futuro de la profesión enfermera en España', organizado con Europa Press.

Asimismo, Pérez Raya ha recordado que harían falta más de 100.000 enfermeras en España para igualar a la media europea. "No se trata de cifras, que no deja de ser un dato cuantitativo, sino que es crucial realizar un estudio exhaustivo que defina qué perfiles de enfermeras se necesitan y para qué territorio concreto", ha afirmado.

A continuación, ha advertido de que las bajas ratios de enfermeras constituyen un "problema enquistado" en España y ha denunciado también la "injusticia" y la "infamia" que supone que estas profesionales, pese a ser graduadas universitarias, estén encuadradas en la función pública en una escala que no se corresponde con su nivel formativo y competencial.

Al hilo, Pérez Raya ha subrayado que el nuevo Estatuto Marco propone un sistema basado en niveles académicos del espacio europeo MECES, algo que considera que podría acabar con este problema. "Abogamos por un Estatuto único para todos los profesionales, con sus particularidades, concibiendo al equipo sanitario al servicio del paciente", ha defendido.

Por otra parte, ha criticado la "discriminación" que sufren las enfermeras por no estar en el grupo A1: "Se está produciendo un grave perjuicio para los profesionales, con repercusión en la sanidad y en los pacientes".

Por último, el presidente del Consejo ha recordado que las enfermeras han sido "leales y responsables" con el sistema, así como un "pilar básico" para la sanidad en los momentos más difíciles. "Desde el Consejo General de la Enfermería queremos seguir siéndolo, pero siempre desde la corresponsabilidad institucional. Queremos formar parte activa de las soluciones, ofreciendo diálogo y rigor. Pero no vamos a permitir que se nos insulte o acose en nuestra labor. Exigimos respeto profesional", ha finalizado.

LEY DE RATIOS ADAPTADA A LA COMPLEJIDAD

Por su parte, el secretario general del Consejo General de Enfermería, Diego Ayuso, ha señalado que la nueva ley de ratios de enfermeras debe ajustar las plantillas a la complejidad asistencial, al tiempo que ha recordado la carencia de enfermeras que existe en España.

"Hay una falta de enfermeras muy importante en nuestro país, que es histórica, que es estructural y que exige una planificación rigurosa para poder hacer frente y solucionar este problema. El ratio que tenemos en España es 6,2 enfermeras por 1.000 habitantes, en Europa está en torno a 8,3 enfermeras por 1.000 habitantes. Hay 100.000 enfermeras más necesarias para llegar a la media europea", ha aseverado.

Por ello, ha apostado por realizar un análisis "riguroso" para mejorar la calidad asistencial, al tiempo que ha advertido de que, según estudios, cuando los ratios de enfermera-paciente están por debajo de esa media deseable, se incrementa la mortalidad. "No en todos lo centros asistenciales se necesitan mas enfermeras, pero como media estamos por debajo", ha agregado.

En relación con los plazos para la aprobación de la ley sobre ratios de enfermeras, que actualmente se está tramitando en el Congreso, la vicepresidenta primera del Consejo General de Enfermería, Raquel Rodríguez, ha señalado que la iniciativa va "por buen camino" y confía en que pueda aprobarse durante este año.

UNAS 1.600 SOLICITUDES DE ENFERMERAS PARA TRABAJAR EN EL EXTRANJERO

Rodríguez también ha advertido sobre la "fuga de talento" que sufre la profesión en España debido a las condiciones laborales. "Si las enfermeras tienen sobrecarga de trabajo, si nos aumenta los ratios de enfermería por cuidados de pacientes y complejidad, si los contratos son muy precarios, si hay una situación además muy adversa. La fuga de talento no solo se va al extranjero, sino que incluso muchas abandonan la profesión", ha indicado.

A continuación, Ayuso ha subrayado que el Consejo recibió en 2025 unas 1.600 solicitudes de enfermeras para trabajar en extranjero el "Esta cifra se incrementa año tras año. En 2024 teníamos 1.350 solicitudes", ha apuntado.

Para mejorar esta situación, Ayuso ha propuesto mejorar su desarrollo competencial. "Muchas enfermeras se van a trabajar al extranjero porque aquí no se sienten reconocidas, porque aquí por su formación académica, con el grado de cuatro años, el máster, las especialidades o los doctorados, no se sienten valoradas", ha denunciado.

UN ESTATUTO MARCO PARA TODOS

En cuanto a la huelga médica contra el Estatuto Marco, la presidenta del Colegio de Enfermería de Valencia, Laura Almudéver, ha afirmado que cada colectivo tiene derecho a defender sus intereses, pero considera que la huelga indefinida, que "está afectando al funcionamiento de los centros de salud", no es la mejor manera de hacerlo.

En este sentido, la presidenta del Colegio de Enfermería de Palencia, Patricia Pérez, ha señalado que históricamente los médicos "siempre se han considerado por encima", pero ha subrayado que las enfermeras no pretenden ser médicos.

A continuación, la directora adjunta a la presidencia del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid, Mar Rocha, ha advertido de que el sistema sanitario enfrenta "retos importantes" y que, por ello, es fundamental buscar "cohesión". "Debemos trabajar junto a los médicos y apostar por un marco multidisciplinar, ya que separar por categorías profesionales fragmenta aún más el sistema sanitario", ha finalizado.