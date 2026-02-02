Imagen de la firma. - CONSEJO GENERAL

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España y la Mutualidad General Judicial (Mugeju) han firmado un nuevo concierto de prestación farmacéutica que beneficiará a cerca de 90.000 mutualistas a través de la red española de 22.231 farmacias comunitarias.

El acuerdo tiene una duración de cuatro años que abarcan el periodo 2026-2029 y, una vez finalizado y como refleja el documento, podrá extenderse por un periodo de cuatro años adicionales. El actual concierto sustituye al que estaba en vigor desde 2017 y que se amplió en la pandemia hasta 2025.

El documento fija las condiciones en que las farmacias colaborarán profesionalmente con Mugeju en lo referente a la dispensación a los mutualistas de medicamentos, fórmulas magistrales y preparados oficinales, productos sanitarios, productos dietéticos y vacunas antialérgicas y bacterianas, que estén incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud y que hayan sido prescritos en receta oficial de la Mutualidad, de acuerdo a lo establecido en su normativa y en el propio concierto.

La firma del nuevo concierto se ha escenificado este lunes, 2 de febrero, en la sede del Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España. La gerente de Mugeju, Juana María Gómez, y el presidente del Consejo General, Jesús Aguilar, han afirmado que este nuevo acuerdo demuestra el compromiso y colaboración presente y futuro de la mutualidad y la organización farmacéutica en la mejora y desarrollo de la prestación farmacéutica que reciben los mutualistas.

Gómez ha puesto de manifiesto la relevancia de los compromisos adquiridos con la suscripción de este convenio entre Mugeju y el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, resultado de la voluntad de cooperación y la actuación coordinada entre ambas partes.

Según el Consejo General, el acuerdo, que entró en vigor el pasado uno de enero, garantiza la continuidad y la calidad de la prestación farmacéutica a todo el colectivo de la mutualidad a través de cualesquiera de las oficinas de farmacia establecidas legalmente en territorio nacional en las mismas condiciones fijadas para el Sistema Nacional de Salud.

El presidente del Consejo General, Jesús Aguilar, ha destacado que el nuevo concierto representa un ejemplo de la buena relación y el entendimiento entre ambas instituciones para "ofrecer a los cerca de 90.000 beneficiarios de Mugeju la mejor asistencia farmacéutica a través de las 22.231 farmacias comunitarias y los 54.972 farmacéuticos que ejercen su labor en las mismas".

Aguilar ha avanzado que la profesión farmacéutica y la mutualidad impulsarán iniciativas de prevención y promoción de la salud, de seguimiento y adherencia a los tratamientos, así como de actividades desarrolladas por las farmacias comunitarias para promocionar el uso racional del medicamento. "Siempre en beneficio de la asistencia a los pacientes", ha remarcado.