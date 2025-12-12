El Consejo General de Farmacéuticos premia cuatro proyectos de mejora de acceso a fármacos en países en desarrollo - CONSEJO GENERAL DE FARMACÉUTICOS

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España ha premiado a cuatro proyectos de prevención y mejora de acceso a medicamentos en países en vías en desarrollo, en el marco de las Ayudas para la Realización de Proyectos de Cooperación al Desarrollo 2025, concedidas para apoyar a quienes trabajan para cubrir las necesidades básicas de salud de las comunidades más vulnerables y pobres.

Entre los ganadores de esta 26 edición se encuentra el proyecto 'Fomento del acceso y uso racional de medicamentos en 25 comunidades de Santo Domingo y Puerto Plata, en República Dominicana', de Farmamundi, que recibirá 15.000 euros.

La iniciativa 'Mejorar el acceso a medicamentos en el servicio de farmacia hospitalaria del Hospital de Saint Joseph de Kitgum y la capacitación técnica en la Universidad de Makerere, en Uganda', de la Fundación El Alto, ha sido dotada con 9.000 euros.

Mientras tanto, los proyectos 'Prevención para la vida. Formación de farmacéuticos locales para la prevención del cáncer de piel en personas con albinismo en Malawi', de Beyond Suncare, e 'Intervención Farmacoterapéutica y Protección Sanitaria para 58 Niños con Discapacidad en Contexto de Emergencia Humanitaria en Haití', de la Fundación Nuestros Pequeños Hermanos, recibirán 3.000 euros cada uno.

"Todos los proyectos que este año se han presentado demuestran que los farmacéuticos pueden y quieren estar del lado de los que más sufren, poniendo en marcha iniciativas que logran que el medicamento y la asistencia sanitaria lleguen a las personas con menos recursos, protegiendo, así, un derecho fundamental como es el derecho a la salud", ha declarado el presidente del Consejo General de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, quien ha entregado los galardones.

Estas ayudas forman parte de la Estrategia Social de la Profesión Farmacéutica, que representa una hoja de ruta para canalizar el trabajo de los profesionales farmacéuticos en favor de la sociedad.