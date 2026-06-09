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MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Marta Galipienzo, ha señalado que la eliminación prevista del cupón precinto y su sustitución por un sistema digital "debe contribuir siempre a facilitar la labor del farmacéutico y reducir la ya elevada carga burocrática que asume".

"Solo de esta manera podrá dedicar más tiempo a atender a los ciudadanos y responder a sus necesidades crecientes en torno a la salud y los medicamentos", ha apuntado Galipienzo, quien ha detallado que la reforma normativa aprobada este martes en Consejo de Ministros "responde a la solicitud" del Consejo General de Colegios Farmacéuticos.

Según ha explicado, el Consejo General de Farmacéuticos trasladó que, para eliminar el cupón precinto, "antes" había que llevar a cabo las necesarias reformas normativas y técnicas. En esta línea, ha destacado su colaboración con el Ministerio de Sanidad para garantizar la coordinación autonómica en la implantación del modelo digital, en el marco de un ámbito "tan sensible" como es la prestación farmacéutica.

Marta Galipienzo ha afirmado que las farmacias y los farmacéuticos colaborarán en la puesta en marcha de este nuevo sistema, como lo han venido haciendo en otras soluciones digitales al servicio del Sistema Nacional de Salud (SNS), una vez se conozca su verdadero alcance e impacto sobre la prestación farmacéutica.