Un consenso internacional fija los 10 factores que deben registrarse al evaluar la función pulmonar con espirometría

Archivo - Mujer en la consulta del médico mirando una radiografía de los pulmones. - ARTISTGNDPHOTOGRAPHY/ISTOCK - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de 27 expertos de la Lung Health Taskforce, impulsada por el Foro Internacional de Sociedades Respiratorias (FIRS, por sus siglas en inglés) con la participación de la Iniciativa Global de Función Pulmonar, ha elaborado el primer consenso internacional que establece los 10 factores de obligado registro al realizar una espirometría para evaluar la función pulmonar.

La exsecretaria general de la Sociedad Europea de Respiración (ERS, por sus siglas en inglés) y miembro de la Sociedad Catalana de Neumología (SOCAP) Judith Garcia-Aymerich ha expuesto las conclusiones del consenso en el Congreso de ERS 2026, que se celebra en Barcelona hasta este viernes.

Los 10 factores que contempla el consenso internacional son edad, sexo asignado al nacer, talla, peso, tabaquismo, uso de cigarrillos electrónicos, diagnóstico respiratorio, síntomas respiratorios agudos, uso de medicación inhalada y fecha de realización de la prueba.

Otros factores, como la altitud, el entorno urbano o rural, el peso al nacer, el perímetro de cintura y la etnia, no alcanzaron el consenso necesario para ser incorporados como variables obligatorias. "La ausencia de consenso no implica que carezcan de relevancia, sino que existen dificultades para definirlos y medirlos de forma homogénea a escala mundial", ha precisado Judith Garcia-Aymerich, subdirectora del ISGlobal.

En las conclusiones del consenso, los expertos destacan la necesidad de combinar rigor científico y viabilidad, desarrollar herramientas aplicables, prácticas y no estigmatizantes para poblaciones vulnerables e inciden en que las diferencias en la función pulmonar entre poblaciones no deben atribuirse automáticamente a la etnia, sino que hay que prestar más atención a factores ambientales, sociales y estructurales. El objetivo es trasladar este consenso a la práctica clínica y la investigación internacional.

CONGRESO DE LA ERS

El Congreso ERS 2026 se está celebrando en Barcelona bajo el lema 'Unidos por una mejor respiración: colaboración entre pacientes, profesionales clínicos e investigadores'.

Según ha afirmado la copresidenta del encuentro científico y miembro de la SOCAP Rosa Faner, el objetivo es poner en valor la colaboración entre los distintos actores del sistema y reforzar la voz de los pacientes para mejorar la investigación, los tratamientos y la atención respiratoria y avanzar hacia una mejor salud respiratoria.

A este respecto, el copresidente del Congreso de la ERS 2026 y miembro de la SOCAP Ferran Barbé ha instado a integrar "realmente" a los pacientes en todas las etapas de la investigación, en la planificación de las políticas sanitarias y en la organización de los servicios de salud.

Por su parte, el miembro de la SOCAP e investigador principal del grupo de Neumología del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) Marc Miravitlles ha asumido la presidencia de la ERS para el período 2026-2027. Miravitlles ha destacado que las prioridades de su presidencia se centrarán en reforzar la educación, investigación y promoción de la salud respiratoria, impulsar la colaboración científica internacional y avanzar en la prevención y detección precoz de las enfermedades respiratorias.