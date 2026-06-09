Un consenso internacional sienta las bases para aplicar la secuenciación genómica en la elección de antibióticos

Archivo - Detección de la resistencia a los antimicrobianos mediante la prueba de difusión de Kirby Bauer - ISTOCK/ NICOLAE MALANCEA - Archivo

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un equipo del área de Enfermedades Infecciosas del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBERINFEC), el Hospital Universitario Son Espases de Palma de Mallorca y el Instituto de Investigación Sanitaria Illes Balears (IdISBa) han participado en la elaboración de un documento de consenso internacional que analiza los avances y los retos de cara a aplicar la secuenciación genómica en la elección de antibióticos.

Según ha explicado el CIBER, la secuenciación genómica permite analizar el ADN de las bacterias para identificar los genes y mecanismos asociados a la resistencia a los antibióticos. Durante la última década, el conocimiento sobre estas bases genéticas ha avanzado, impulsando el desarrollo de herramientas capaces de predecir, a partir del genoma bacteriano, si un microorganismo será sensible o resistente a determinados tratamientos.

El documento, publicado en 'Clinical Microbiology and Infection', revisa los progresos alcanzados en este campo y destaca el potencial de estas tecnologías para complementar los métodos microbiológicos convencionales. Además del avance en el conocimiento científico, el equipo señala la contribución de las herramientas bioinformáticas, las bases de datos especializadas y, más recientemente, la inteligencia artificial, que está facilitando la interpretación de grandes volúmenes de información genómica y mejorando la capacidad predictiva de estos sistemas.

Aun así, el consenso identifica varios desafíos que deberán abordarse antes de que la secuenciación genómica pueda incorporarse de forma generalizada a la práctica clínica. Entre ellos, destacan la necesidad de armonizar metodologías y estándares de calidad, desarrollar bases de datos globales interoperables, reducir costes y optimizar los tiempos de respuesta para que la información genómica pueda integrarse de manera efectiva en la toma de decisiones terapéuticas.

Los autores del consenso han asegurado que la secuenciación genómica representa una de las herramientas con mayor potencial para avanzar hacia una medicina de precisión en el ámbito de las enfermedades infecciosas.

"En un contexto marcado por el aumento de las resistencias a los antibióticos, su aplicación podría contribuir a mejorar la selección de tratamientos y reforzar la respuesta frente a uno de los principales desafíos para la salud pública mundial", ha finalizado el equipo de investigación.

El presidente del subcomité sobre predicción de la sensibilidad antibiótica a partir de la secuenciación genómica del Comité Europeo de Pruebas de Sensibilidad Antimicrobiana (EUCAST), Antonio Oliver, y la secretaria científica del mismo organismo, Carla López, que son también investigadores del Servicio de Microbiología de Son Espases, del IdISBa y del CIBERINFEC, han coordinado la elaboración de este documento.

El consenso es resultado de varios años de trabajo y de la colaboración de 27 especialistas de distintos países. Entre los autores se encuentra también Rafael Cantón, investigador del Hospital Universitario Ramón y Cajal y del CIBERINFEC.