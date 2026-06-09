Constantino Fondevila seguirá como presidente de la Sociedad Española de Trasplante hasta el año 2028

Imagen de la Junta Directiva de la SET. - SET

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El doctor Constantino Fondevila, jefe de Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Universitario La Paz de Madrid, seguirá como presidente de la Sociedad Española de Trasplante (SET) hasta 2028, tras la renovación por dos años más de su actual Junta Directiva.

La renovación ha sido aprobada en la Asamblea General de la SET, celebrada en su 9º Congreso nacional, que ha tenido lugar en A Coruña y que ha contado con la asistencia de 500 especialistas y expertos en trasplante de toda España y otros países.

Constantino Fondevila afirma que afronta este nuevo ciclo al frente de la SET con "mucha ilusión" y con ganas de seguir consolidando el trabajo realizado en los dos últimos ejercicios, en los que sostiene que "se ha logrado potenciar el papel de la organización como sociedad científica referente del trasplante en España y el ámbito europeo".

"El balance en este tiempo ha sido muy positivo y hemos conseguido reforzar la actividad científica y formativa de nuestra Sociedad, destinando más recursos a becas y ayudas, y ampliando las colaboraciones nacionales e internacionales. También hemos trabajado para que la SET sea una sociedad más transversal, integradora y cercana a todos los profesionales del trasplante, incluido el personal de enfermería", ha resaltado.

Para este nuevo periodo, el presidente de la SET se marca como principal reto consolidar lo ya desarrollado en estos dos últimos años, insistiendo en tres ejes estratégicos como son, en primer lugar, reafirmar a la SET como la plataforma científica de referencia del trasplante en España, junto con el resto de las sociedades y grupos de trasplante integrados en ella. "Todas forman parte de nuestra Junta Directiva como vocales natos y eso hace que la SET sea un foro común de todos", ha añadido.

Asimismo, como segundo eje clave Fondevila sitúa "la importancia de reforzar la formación y la investigación de los especialistas en trasplante en España, especialmente de los profesionales jóvenes, que son el futuro de nuestra profesión, así como impulsar la innovación y la investigación colaborativa, clave para detectar áreas de mejora en nuestra actividad sanitaria y científica".

Y, por último, como tercer eje estratégico, subraya la necesidad de acercar más la SET a la sociedad y a los pacientes en general, tanto para poner en valor la actividad de los profesionales del trasplante en España como para conocer la visión directa de los pacientes e incorporar esos aspectos que puedan convertirse en puntos de mejora en el modelo de trasplante en España o en la atención asistencial posterior que reciben las personas trasplantadas, sus familiares y círculo más cercano.

"España sigue consolidándose año tras año como líder mundial en el ámbito del trasplante, y ese éxito es un resultado extraordinario y motivo de orgullo colectivo. Detrás de cada cifra hay una familia que dona en un momento difícil y equipos sanitarios multidisciplinares trabajando con un enorme compromiso. Es la demostración de la fortaleza del modelo español, del liderazgo de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y de la excelencia de los profesionales del trasplante en nuestro país. Pero siempre hay margen de mejora", ha manifestado.

Entre los principales retos o desafíos de los especialistas de trasplante de cara al futuro, Fondevila destaca el avance en innovación tecnológica y la incorporación de nuevas tecnologías, optimizar el uso de órganos disponibles, y no desatender la equidad en el acceso y la mejora continua de resultados.

"También hacer frente a pacientes cada vez más complejos, contribuir a la sostenibilidad del sistema de salud y fomentar la atracción de nuevas generaciones hacia una profesión altamente exigente pero enormemente gratificante", ha apuntado.

"La expansión de la donación en asistolia, las nuevas tecnologías de preservación, una mejor utilización de órganos complejos y el impulso del trasplante de vivo pueden ayudarnos a seguir avanzando. Más que pensar en cifras absolutas, debemos centrarnos en maximizar el beneficio clínico para los pacientes", finaliza Fondevila.