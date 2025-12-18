Consumo también limitará los alimentos ultraprocesados en centros públicos como museos, bibliotecas y universidades

Archivo - Fachada del Museo del Prado, a 5 de noviembre de 2022, en Madrid (España). Dos activistas de Futuro Vegetal se han pegado a los marcos de los cuadros de 'La maja desnuda' y de 'La maja vestida' de Francisco de Goya expuesto en el Museo Nacional - Juan Barbosa - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha presentado este jueves el Real Decreto que busca fomentar una alimentación más saludable y regular la oferta de ultraprocesados en centros públicos como museos, bibliotecas, universidades o centros deportivos, además de en hospitales y residencias.

"Es una obviedad, que no resulta comprensible, que la Administración permita que en los colegios, hospitales y residencias se primen ofertas alimentarias insanas. Más bien al contrario, la alimentación saludable debe ser una prioridad para los poderes públicos", ha señalado Bustinduy en el marco de la XVI Convención NAOS.

El Real Decreto, que sale este jueves a información pública, establece unos criterios mínimos de calidad nutricional y sostenibilidad en todo tipo de centros públicos como museos, bibliotecas, universidades, centros deportivos o en la restauración de los centros públicos de trabajo.

Estas limitaciones también aplicarán en los centros, sean públicos o privados, que atiendan a personas dependientes o con necesidades especiales como centros sanitarios, sociosanitarios, residencias y centros de mayores, centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género o centros de tutela de personas menores.

MÁXIMO DOS RACIONES SEMANALES DE ULTRAPROCESADOS

De este modo, se va a limitar la cantidad máxima de ultraprocesados y frituras que se puedan servir en los menús. En aquellos centros en los que haya un régimen residencial o pensión completa, habrá como máximo dos raciones semanales de ultraprocesados. En el caso de los desayunos y meriendas, el límite será de máximo uno a la semana.

Para los menús infantiles de todos los centros mencionados se excluirán por completo todos los ultraprocesados. Además, se atenderán las necesidades individuales de las personas usuarias, por motivos de salud, éticos o religiosos. La medida, además, garantizará que al menos un 80 por ciento de los productos de las máquinas 'vending' sean saludables, regulando la presencia de productos ultraprocesados y poco saludables en las máquinas expendedoras, productos que, además, no podrán situarse en las filas centrales o con mayor visibilidad. Una norma que se complementa con el acceso al agua mediante la implantación de fuentes en las instalaciones, adecuadamente señalizadas, que ofrezcan agua potable de forma gratuita.

Además, el real decreto garantizará un 90 por ciento de frutas y hortalizas frescas de temporada y menús variados, y fomentará que todas las comidas sean preparadas en sus propias cocinas, de modo que la alimentación se base en alimentos frescos. El texto legislativo fijará un porcentaje mínimo de frutas y hortalizas de temporada (90%) y procedente de circuitos cortos y producción ecológica (10%).

Por último, se realizarán cribados nutricionales tanto en hospitales como en centros residenciales, en los ingresos y de forma periódica, para prevenir y detectar precozmente situaciones de desnutrición o riesgo nutricional. A raíz de estos cribados se promoverán planes de atención nutricional, según sus necesidades, se les informará de estos resultados y las medidas adoptadas y se les darán indicaciones al alta.

Esta norma sigue la estela del Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles que aprobó el Gobierno en abril de 2025, a través del cual se garantiza que todos los niños tengan cinco comidas saludables a la semana en los centros escolares, promoviendo el consumo diario de frutas y verduras frescas y de temporada, en línea con los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

REGULAR LA PUBLICIDAD DE ALIMENTOS INSANOS

Además, el ministro ha informado de que el siguiente paso de Consumo es regular la publicidad de alimentos insanos destinada a niños y adolescentes. "En este país, el 80 por ciento de niños y adolescentes consumen alimentos y bebidas no saludables. Pero son aquellos que están más expuestos a estos mensajes publicitarios quienes los consumen en mayor proporción", ha denunciado Bustinduy.

En este contexto, el ministro ha resaltado que no se puede consentir que intereses económicos primen sobre el derecho a la salud de los niños y adolescentes y que, como consecuencia, "se vean bombardeados de manera cotidiana y diaria con cantidades ingentes de publicidad de alimentos que son contrarios a las recomendaciones para que puedan gozar de buena salud".

"Las cifras dicen que solo en el soporte televisivo cada niño de este país recibe de media 11 impactos publicitarios de alimentación malsana cada día. Creo que esta es una realidad que no es coherente con el resto de políticas públicas que estamos intentando implementar", ha apuntado.

Por último, Bustinduy ha subrayado que las tres medidas del Ministerio -en comedores escolares, centros públicos y publicidad- configuran un "programa de mínimos" que puede abrir una senda para avanzar a "paso decidido" hacia la consagración del derecho a la alimentación.