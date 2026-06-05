Infosalus.- La contaminación ambiental impacta tanto en las enfermedades no transmisibles como en las transmisibles, según experta

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MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La contaminación ambiental y el cambio climático son "factores determinantes" en la salud humana que impactan sobre enfermedades tanto no transmisibles (como las cardiovasculares, respiratorias, renales, neurológicas, oncológicas...), como en las transmisibles vinculadas a cambios en los ecosistemas, la distribución de vectores, la calidad del agua y la seguridad alimentaria, según la coordinadora del Comité Científico del proyecto 'SEC-FEC Verde' de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la Fundación Española del Corazón (FEC), Leire Goicolea.

En este sentido, la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) y la Sociedad Española de Cardiología (SEC) han celebrado una jornada por la salud ambiental y la sostenibilidad, en la que representantes de 16 sociedades médicas han participado en un encuentro que ha supuesto la constitución del 'Grupo de Trabajo de Salud Ambiental y Sostenibilidad' de FACME, cuyo objetivo es articular "una respuesta científica y coordinada frente al impacto de la contaminación ambiental y el cambio climático sobre la salud". Su foco principal serán las enfermedades no transmisibles y, en particular, la enfermedad cardiovascular.

"La creación de este grupo de trabajo en FACME busca precisamente integrar la perspectiva de distintas especialidades médicas, promover documentos de consenso e investigación multicéntrica, elaborar posicionamientos comunes y favorecer una interlocución conjunta con las autoridades sanitarias, con el objetivo de proteger la salud de la población", ha explicado Goicolea, que también asumirá también la coordinación de este nuevo grupo de trabajo.

Por su parte, el vicepresidente de FACME, Andrés Íñiguez Romo, ha destacado que la salud ambiental y la sostenibilidad son ya "un reto sanitario de primer orden" que requiere una respuesta coordinada, multidisciplinar y basada en la mejor evidencia científica.

"Desde FACME tenemos el compromiso de impulsar este abordaje conjunto y de facilitar espacios de colaboración entre sociedades científico-médicas que permitan generar conocimiento, consensos y recomendaciones útiles para los profesionales sanitarios y para las administraciones públicas. Problemas complejos y globales como el impacto de la contaminación y el cambio climático en la salud solo pueden afrontarse desde la colaboración interdisciplinar y el trabajo coordinado entre especialidades", ha declarado.

EN CARDIOLOGÍA

En el ámbito de la Cardiología, la SEC viene trabajando desde hace años a través de su proyecto 'SEC-FEC Verde' en la generación y difusión de evidencia científica que permita comprender los mecanismos fisiopatológicos implicados, cuantificar el riesgo cardiovascular asociado a factores ambientales y promover intervenciones basadas en la evidencia que contribuyan a la mejora de la salud cardiovascular desde una perspectiva de sostenibilidad.

De hecho, hace unos meses publicó en 'Revista Española de Cardiología' un estudio pionero que analizó por primera vez a nivel nacional la relación entre las partículas contaminantes PM2.5 y la incidencia y mortalidad hospitalaria por infarto agudo de miocardio, demostrando que la contaminación del aire se asocia con un aumento de infartos en todo el país.

Durante la jornada también se ha abordado la paradójica contribución del propio sistema sanitario a la contaminación ambiental (4-5% de la huella de carbono), analizando el impacto derivado de la actividad asistencial, el consumo energético, la generación de residuos sanitarios, el uso de materiales de un solo uso y la huella de carbono asociada a determinados procesos clínicos y organizativos.

Asimismo, las sociedades científicas participantes han puesto en común distintas estrategias orientadas a avanzar hacia un modelo sanitario más sostenible, revisando iniciativas ya implantadas en diferentes especialidades médicas para mejorar la eficiencia de los recursos, promover prácticas clínicas de bajo impacto ambiental e incorporar criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones asistenciales, investigadoras y de gestión.