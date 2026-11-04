El coste de los planes médicos aumentará una media del 9% en 2027, según un informe

Archivo - Mujer en la consulta médica con una doctora. - FATCAMERA/ISTOCK - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coste de los planes médicos aumentará una media del 9 por ciento en 2027, frente al incremento del 10 por ciento registrado en 2026, según el informe '2027 Global Medical Trend Rates', publicado por la compañía Aon.

Según explica Aon, el informe se publica en un momento de persistente incertidumbre mundial, desde las continuas tensiones geopolíticas hasta la adopción de la inteligencia artificial.

"A pesar de estos retos, la inflación está moderándose en muchas partes del mundo y los mercados de divisas se han estabilizado en general, lo que contribuye a reducir algunas de las presiones subyacentes que impulsan el aumento de los costes médicos. Así, se prevé que las tasas de tendencia médica se moderen en la mayoría de las regiones en 2027", indica la compañía.

En este contexto, ha señalado que el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la tensión arterial alta son las principales patologías que impulsarán los costes.

Asimismo, Aon subraya que otro factor emergente que está influyendo en los costes sanitarios a escala mundial es el uso creciente de medicamentos GLP-1 para el tratamiento de la diabetes y la obesidad. Estas terapias ya están disponibles en cerca del 70 por ciento de los países encuestados y, en muchos mercados, están cubiertas por los planes médicos patrocinados por las empresas.

En este sentido, el informe apunta que mientras las empresas siguen evaluando cómo encajan dichos medicamentos en sus estrategias de salud y bienestar, se espera que el mayor uso de los GLP-1 contribuya al aumento de los costes farmacéuticos y de las tasas de tendencia médica en los próximos años.

La respuesta que plantea Aon combina la optimización del diseño de los planes médicos con programas de bienestar, fomentando el papel de los programas de salud como pilar relevante de la estrategia de beneficios sociales de las empresas. Para Aon, el reto consiste en hacer atractivos los planes de salud a los empleados, de manera que se consigan colectivos lo suficientemente grandes y diversos como para que el gasto pueda estabilizarse en el largo plazo.

"Este enfoque permite gestionar mejor el gasto y contribuir a mejorar la salud de los empleados. No se trata únicamente de atender a la subida prevista, sino de reforzar una estrategia de beneficios a largo plazo. En esa tarea, los datos permiten comprender qué factores están detrás del gasto y orientar las decisiones sin perder de vista el valor de la cobertura", ha señalado la directora general de Health Solutions de Aon España, Carmen Burgos.