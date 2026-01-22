CSIF alerta de que miles de aspirantes a las plazas FSE se quedarán fuera pese a las necesidades de personal del SNS

Archivo - El presidente nacional del sector de Sanidad de CSIF, Fernando Hontangas, durante una concentración convocada por CSIF, frente a la sede de la Delegación del Gobierno, a 18 de abril de 2023, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha advertido de que miles de aspirantes a las pruebas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) se quedarán sin plaza este sábado- alrededor de 8.300 médicos y 9.000 enfermeras-, pese a las necesidades de personal del Sistema Nacional de Salud, con una Atención Primaria y unas urgencias hospitalarias saturadas por la epidemia de gripe y la pérdida de empleos en sanidad.

"Denunciamos la escasez de plazas ofertadas por el Ministerio de Sanidad, lo que contribuye a perpetuar los problemas crónicos de la sanidad española y pone en riesgo la salud de los ciudadanos. Con los centros de salud colapsados y las urgencias desbordadas, el número de plazas para medicina familiar tan solo ha aumentado un 1%. La situación tampoco mejora en enfermería, ya que solo se han ofertado 108 plazas más. Por el contrario, se han perdido 22.000 empleos de sanidad entre septiembre y diciembre. Así no podemos seguir más", ha señalado Fernando Hontangas, responsable de Sanidad del sindicato CSIF.

Hontangas afirma que, aunque "un incremento elevado de plazas de formación sanitaria especializada no solucionará los graves problemas de la sanidad española", sí contribuiría a "aliviar" el sistema sanitario. Así, afirma que es necesario "un plan estratégico" para situar a España en la media de la Unión Europea y mejorar las condiciones laborales los sanitarios; por eso, CSIC reclama un pacto de Estado para "reflotar" el sistema sanitario.

Este sábado, 24 de enero, se celebra en toda España el examen de Formación Sanitaria Especializada (FSE) en Medicina, Enfermería y Farmacia, y de las titulaciones de Química, Física, Biología y Psicología. Como novedad en esta convocatoria, podrán presentarse a la prueba las personas aspirantes que figuren como 'no admitidas' en el listado definitivo, aunque la corrección del ejercicio está condicionada a la estimación del recurso que se haya presentado contra la exclusión. En total se han inscrito un total de 36.544 aspirantes para acceder a las 12.366 plaza.

En la convocatoria MIR de este año se incluye por primera vez la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, con 82 plazas convocadas. CSIF considera que estas plazas son "claramente insuficientes", y además recuerda que el Boletín Oficial del Estado (BOE) aún no ha publicado el programa formativo de esta especialidad, los criterios de evaluación de los especialistas en formación y los requisitos de acreditación de las unidades docentes.

A su juicio, estos datos contrastan con las necesidades del SNS, que "estos días cobran especial relevancia con la epidemia de gripe y las enfermedades propias del invierno". Desde el sindicato recuerdan que sanidad perdió 22.000 empleos netos entre septiembre y diciembre, "hecho que ha contribuido a que en los centros de salud y hospitales de toda España se hayan vivido situaciones caóticas en las últimas semanas".

A esta situación suma que, de un total de 44.130 médicos de Atención Primaria (según los últimos datos correspondientes al Informe Anual del SNS de 2024), un 28 por ciento (12.356) tienen edades comprendidas entre 60 y 65 años, próximos a jubilarse; además denuncia nuevamente la marcha de profesionales de todas las categoría a otros países, otras CCAA o a la medicina privada, "por condiciones laborales y retributivas".

LÍMITES DE JORNADA PARA EL PERSONAL SANITARIO EN FORMACIÓN

Por otra parte, CSIF denuncia que la pésima planificación de las autoridades sanitarias en las últimas décadas ha provocado un enorme déficit de profesionales, sobre todo en algunas especialidades. "Esta situación provoca que los profesionales en formación se enfrenten a situaciones clínicas no supervisadas y a jornadas maratonianas con número muy elevado de guardias en periodos estivales", afirrma.

Por ello, piden que el real decreto de relación laboral de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud establezca un límite de jornada, con registro efectivo de horas trabajadas, limitar las guardias mensuales y garantizar un descanso mínimo de 24 horas tras cada guardia.

"También pedimos la compensación económica o en tiempo por horas extra realizadas, vincular la jornada laboral a los objetivos formativos para evitar que los residentes cubran carencias de plantilla, y reforzar la supervisión por parte de tutores a los que se les incentive además económicamente, para garantizar el tiempo dedicado exclusivamente a la formación", concluyen.