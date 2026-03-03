CSIF alerta de la pérdida de más de 23.400 empleos en la sanidad en lo que va de año

Archivo - Doctora en una consulta médica. - DEMAERRE/ISTOCK - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que el sector de la sanidad ha perdido 23.483 empleos en lo que va de año -13.981 en enero y 9.502 en febrero-, de acuerdo con los datos de la Seguridad Social publicados este martes.

Además, el sindicato subraya que hay que sumar que la temporalidad sigue "estancada" en el 30 por ciento, según la última Encuesta de Población Activa (EPA).

Para CSIF, el dato de la Seguridad Social es "inaudito" por la "difícil situación" que afronta el Sistema Nacional de Salud (SNS): "Con la alta incidencia de patologías propias del invierno, la situación de la Atención Primaria, las listas de espera y el agotamiento de los profesionales por su situación laboral".

En este sentido, indica que la situación de los hospitales sigue tensionada, con pacientes en observación esperando en cama, récord de atenciones en urgencias por las infecciones respiratorias, ahora agravada por la llegada de las alergias, falta de camas y escasez crónica de personal.

Por ello, CSIF reclama a los responsables políticos que prioricen las actuaciones en el ámbito de la sanidad y que impulsen el Estatuto Marco recientemente firmado para que las mejoras laborales favorezcan la "retención del talento" y todos los profesionales vean mejoras en su condiciones laborales y conciliación familiar y laboral.

Además, pide mejoras en la formación especializada. En este punto, recuerda que, en el último examen, 8.300 profesionales médicos y 9.000 de enfermería se quedaron sin plaza, pese a los "graves problemas" que afectan al Sistema Nacional de Salud para atender las necesidades de la ciudadanía.

"Tampoco ayudan los problemas detectados en la última prueba selectiva de formación especializada, con el retraso de las notas provisionales, quejas por errores, falta de seguridad y posibles irregularidades y la exigencia de una auditoría y revisión detallada por parte de Sanidad", finaliza el CSIF.